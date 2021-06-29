Дипломати зазначили, що "найголовніше, воно суперечить інтересам білоруського народу і його історичній належності до сім'ї європейських народів".

Читайте також Не можна змінити географію, – Кулеба про вихід Білорусі зі "Східного партнерства"

Україна переконана, що цей односторонній крок жодним чином не позбавляє білоруський народ його права на зближення з Європейським Союзом та співпрацю у рамках "Східного партнерства" на основі європейських цінностей та з метою зміцнення європейської ідеї у нашому регіоні,

– наголосили у міністерстві.

Україна готова допомогти білоруському громадянському суспільству зберегти доступ до заходів та проєктів "Східного партнерства", а також сприяти подальшому діалогу і контактам білоруського громадянського суспільства з ЄС.

Потреба переосмислити стратегічну мету

Водночас поточна ситуація у "Східному партнерстві" напередодні його майбутнього саміту свідчить про нагальну потребу:

переосмислити стратегічну мету цієї важливої ініціативи ЄС;

посилити її геополітичне значення;

відкрити європейські перспективи для тих держав-учасниць, які цього прагнуть.

Це сприятиме розвитку співпраці усіх держав регіону на основі європейських цінностей, зміцнить їхню стійкість супроти зовнішніх викликів.

Асоційоване Тріо – Україна, Грузія та Молдова

Саме з такою метою Україна, Грузія та Молдова започаткували формат посиленої взаємодії – Асоційоване Тріо. Він покликаний, зокрема:

розвинути принцип диференціації у рамках "Східного партнерства";

визначити нові далекосяжні цілі інтеграції східних партнерів з ЄС;

зміцнити їхню безпеку та стійкість супроти гібридних загроз.

Асоційоване Тріо налаштоване бути в авангарді розвитку "Східного партнерства", аби втілити європейські прагнення його країн-учасниць і забезпечити подальше зближення з ЄС,

– додали дипломати.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Литви Едгарс Рінкевичс заявив, що Лукашенко повинен припинити свою незаконну діяльність і залишити владу, яку він незаконно утримує. Дипломат зауважив, що лише білоруський народ вирішує питання участі країни у "Східному партнерстві".

Вихід Білорусі зі "Східного партнерства": головне

У Білорусі 28 червня заявили про вихід держави зі "Східного партнерства" та пояснили, що головна причина – відповідь на санкції ЄС.

Євросоюз 24 червня запровадив проти режиму Лукашенка нові санкції. Обмеження стосувалися калійної та нафтової галузей економіки.

Голова Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що такі дії білоруської влади лише викличуть зростання напруженості у регіоні.

До теми ЄС та Білорусь не втратять спрощений візовий режим