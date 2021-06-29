Дипломати зазначили, що "найголовніше, воно суперечить інтересам білоруського народу і його історичній належності до сім'ї європейських народів".
Читайте також Не можна змінити географію, – Кулеба про вихід Білорусі зі "Східного партнерства"
Україна переконана, що цей односторонній крок жодним чином не позбавляє білоруський народ його права на зближення з Європейським Союзом та співпрацю у рамках "Східного партнерства" на основі європейських цінностей та з метою зміцнення європейської ідеї у нашому регіоні,
– наголосили у міністерстві.
Україна готова допомогти білоруському громадянському суспільству зберегти доступ до заходів та проєктів "Східного партнерства", а також сприяти подальшому діалогу і контактам білоруського громадянського суспільства з ЄС.
Потреба переосмислити стратегічну мету
Водночас поточна ситуація у "Східному партнерстві" напередодні його майбутнього саміту свідчить про нагальну потребу:
- переосмислити стратегічну мету цієї важливої ініціативи ЄС;
- посилити її геополітичне значення;
- відкрити європейські перспективи для тих держав-учасниць, які цього прагнуть.
Це сприятиме розвитку співпраці усіх держав регіону на основі європейських цінностей, зміцнить їхню стійкість супроти зовнішніх викликів.
Асоційоване Тріо – Україна, Грузія та Молдова
Саме з такою метою Україна, Грузія та Молдова започаткували формат посиленої взаємодії – Асоційоване Тріо. Він покликаний, зокрема:
- розвинути принцип диференціації у рамках "Східного партнерства";
- визначити нові далекосяжні цілі інтеграції східних партнерів з ЄС;
- зміцнити їхню безпеку та стійкість супроти гібридних загроз.
Асоційоване Тріо налаштоване бути в авангарді розвитку "Східного партнерства", аби втілити європейські прагнення його країн-учасниць і забезпечити подальше зближення з ЄС,
– додали дипломати.
Вихід Білорусі зі "Східного партнерства": головне
- У Білорусі 28 червня заявили про вихід держави зі "Східного партнерства" та пояснили, що головна причина – відповідь на санкції ЄС.
- Євросоюз 24 червня запровадив проти режиму Лукашенка нові санкції. Обмеження стосувалися калійної та нафтової галузей економіки.
- Голова Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що такі дії білоруської влади лише викличуть зростання напруженості у регіоні.