В МИД Украины прокомментировали новые аресты крымских татар в оккупированном Крыму
Источник:24 канал
Российские оккупанты на этой неделе незаконно арестовали 3 крымских татар и провели ряд обысков. Крымчане, которых преследует Россия, занимаются активизмом и поддерживают политзаключенных.
Такими действиями оккупанты в очередной раз хотят запугать крымских татар. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
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"Акт мести"
В МИД отмечают: все 5 крымских татар, у которых провели обыски – активисты, которые посещали судебные заседания, помогали родственникам тех, кого уже бросили за решетку. Такие действия – не иначе как преследование.
Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций одна и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим,
– сказала Джапарова.
Один из задержанных – Рустем Мусаров – за час до обысков вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор 4 политзаключенным по "делу Хизб ут-Тахрир". Джапарова отметила, что это может быть местью России за поддержку своих.
Она подчеркнула, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или в России, имеют консульский защиту и адвокатов, которых оплачивает Украина.
Незаконные обыски в Крыму от оккупантов: главное
- Спецслужбы оккупанта ворвались в помещение активистов 17 августа, примерно в 4 утра.
- Во время обысков они задержали 5 крымских татар: Рустема Мусарова, Заура Абдулаева, Рустема Таирова и Джаббара Бекирова, Раифа Февзиева.
- Они посещали все судебные заседания по делам крымских политзаключенных и поддерживали их семьи. Также активисты организовывали массовые мероприятия в своих районах.
- Силовики пришли утром, поэтому адвокаты активистов даже не успели прибыть на обыски.
- Обыски завершились незаконными арестами. За решеткой оказались: Раиф Февзиев, Джаббар Бекиров и Рустем Таиров – они будут находиться в СИЗО до октября.
- Украинская прокуратура открыла уголовные дела относительно таких действий.