Из-за заявлений Лукашенко: МИД вызвало на ковер поверенного в делах Беларуси

В Министерство иностранных дел Украины 10 августа вызвали временного поверенного в делах Беларуси Кирилла Камышева. Сделали это, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время пресс-конференции.

В ведомстве отметили, что объяснили белорусскому дипломату, почему высказывания самопровозглашенного президента Беларуси были некорректными.

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Детали разговора МИД с Камышевым

Вопрос принадлежности Крыма

Временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева вызвали 10 августа в МИД.

Дипломата прежде всего предостерегли, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против целостности и суверенитета Украины,

– пояснили в ведомстве.

И добавили, что это предполагает и все международно-правовые последствия. Ведь похожими заявлениями политик нарушает обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права.

Дело Протасевича

Во время пресс-конференции 9 августа Лукашенко публично высказался о том, что готов переступить через Будапештский меморандум и признать оккупированный Крым российским. Однако пока его "руки связаны".

Кроме того, от белорусской стороны в министерстве запросили объяснение слов самопровозглашенного президента, которые могут свидетельствовать о все же допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных "прокуроров" с временно оккупированного Луганская для допроса Романа Протасевича.

В случае подтверждения информации, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной от МИД Беларуси ответу, в котором это категорически отрицалось.

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"Переправка оружия" и подготовка Украиной "боевиков"

Также в ведомстве восприняли как безответственную и далекую от реалий пропагандную риторику Лукашенко по "переправке оружия" и подготовке Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси.

Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "вражеской" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности,

– отметили в МИД.

Там добавили, что фейк о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других государств Запада белорусский "лидер" пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси.

Угрозы "поставить на колени" Украину

В министерстве также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы.

Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой.