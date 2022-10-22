Есть поддержка, но много мифов: как сейчас итальянцы относятся к войне России против Украины

В Италии очень большая поддержка и интерес к нашему государству. Впрочем, к сожалению, там есть и много мифов относительно Украины, распространенных российской пропагандой. В некоторые из них итальянцы по-прежнему верят.

Более того, эти мифы распространены не только в Италии, но и в других странах Европы, в частности Австрии и Германии. Об этом 24 каналу рассказала журналистка и писательница Олеся Яремчук.

Интересно Ядерные угрозы Путина: как российские ИПСО влияют на Запад и при чем здесь Илон Маск

Самый распространенный миф в отношении Украины

Эти мифы очень одинаковы во всех этих странах. Можно догадаться, что это следствие российской пропаганды, работавшей здесь годами,

– заметила писательница.

По ее словам, один из самых распространенных мифов в этих странах касается того, что якобы ни Украина, ни Россия не хотят мира. Это связано с тем, что европейцы часто советуют нашему государству "пожертвовать свои территории ради мира". Да, им трудно понять о каком так называемом мире с Россией может идти речь после всех преступлений и зверств, которые россияне совершили в нашей стране.

Следовательно, журналистка подчеркнула, что нужно проводить серьезную работу, чтобы развеять все эти мифы. Кроме того, европейцы должны понимать, что украинцы сражаются не только за себя, но и за мир во всей Европе.

Яремчук рассказала, какой миф в отношении Украины наиболее распространен в Италии: смотрите видео

Итальянский Сенат возглавил фанат Путина

14 октября члена правой партии "Лига" Лоренцо Фонтана избрали спикером Палаты депутатов Италии. Его кандидатуру поддержали 222 коллеги.

Новый глава сената называет себя "крестоносцем". Уверяет, что сражается против абортов. Впрочем, больше всего Лоренцо Фонтана прославился любовью к президенту государства-агрессора .

Ранее он заявлял, что путинская Россия – это "эталон" для верующих в националистическую модель общества. А сам Путин якобы "свет" для западного мира. Кроме того, в 2014 году Фонтана ездил на так называемый "референдум" во временно оккупированный Крым.

Как Италия и другие страны помогают Украине: последние новости