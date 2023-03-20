Мы должны были получить эти самолеты еще год назад: летчик описал сильные стороны МиГ-29

Польша и Словакия передадут Украине самолеты МиГ-29. Однако для Вооруженных Сил Украины очень важно, чтобы эти истребители прошли модернизацию.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, самолеты могут усилить обороноспособность украинских защитников.

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Как отметил Свитан, МиГ-29 и современные F-16 по летным характеристикам примерно одинаковы, а некоторые из советских самолетов даже лучше за счет 2 двигателей и определенных систем управления.

А вот по вооружению F-16 на голову выше любого советского самолета, тем более МиГ-29,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Украина могла бы получить МиГ-29 еще год назад

Как рассказал Свитан, Польша, Словакия и еще ряд стран в свое время модернизировали часть своих МиГ-29 под натовское вооружение.

Этот процесс проводили израильские компании. Именно эти предприятия год назад остановили предоставление нам этих самолетов. Ведь мы могли получить их еще год назад,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он напомнил, что Польша заявляла о готовности предоставить Украине самолеты советского производства весной 2022 года. Однако этот процесс остановился.

По словам Свитана, только после того, как в Израиле сменилось правительство, и Киев начал активнее взаимодействовать с Иерусалимом, израильские фирмы при поддержке руководства страны согласовали предоставление Украине МиГ-29.

Стрим Артема Овдиенко и Романа Свитана: смотрите видео

Важно модернизировать МиГ-29 под вооружение НАТО

Как отметил военный эксперт, некоторые самолеты МиГ-29 были модернизированы под работу с натовским вооружением. В частности, происходил процесс модернизации систем управления, передачи данных, связи, навигации, включая системы управления вооружением.

Исходя из того вооружения, которое нам могут предоставить, дальше умельцы – наши и наших партнеров – смогут, как говорят на авиационном сленге, "переобуть" эти самолеты на работу вооружением НАТО,

– отметил летчик-инструктор.

По словам военного эксперта, нужно модернизировать самолеты МиГ-29 хотя бы под 5 – 7 основных средств поражения, в частности:

Ракеты класса "воздух – воздух". К примеру, AIM-120 AMRAAM, которые сейчас используются в зенитно-ракетной системе NASAMS.

Ракеты Harpoon с воздушным пуском

Крылатые ракеты типа Storm Shadow.

Hellfire – ракеты класса "воздух – земля".

"Модернизировать самолеты можно за несколько недель"

Как объяснил полковник запаса ВСУ, такая модернизация расширит мощности МиГ-29 и позволит ему выполнять задачи истребителя, перехватчика, бомбардировщика и штурмовика.

"Эти задачи (по модернизации – 24 Канал) можно выполнить буквально за несколько недель. Есть вероятность, что эти самолеты в определенном количестве вскоре начнут выполнять задачи на линии фронта", – отметил Свитан.

Авиация для Украины: главное

Польша и Словакия готовятся предоставить Украине истребители МиГ-29. В общей сложности Киев получит 33 самолета – 20 от Варшавы и 13 от Братиславы.

Польша обещает передать Киеву 4 боевых самолета в полную эксплуатацию уже в ближайшее время. Остальные истребители МиГ-29 сейчас готовятся и будут переданы впоследствии.

Герой Украины, известный пилот Karaya подчеркнул, что МиГ-29 повысят обороноспособность нашего государства. Однако для наступательных действий и чтобы получить господство в воздухе, Украине крайне необходимы именно современные самолеты, как F-16.