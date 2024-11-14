Дуда объяснил, при каком условии Украина могла бы получить от Польши МиГ-29

Польша обещала передать Украине истребители МиГ-29, однако этого не произошло. Президент страны объяснил, при каком условии наше государство могло их получить.

Анджей Дуда объяснил, что Польша могла бы рассмотреть возможность передачи Украине своих истребителей МиГ-29, но НАТО должно передислоцировать самолеты на польские авиабазы. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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В Польше есть еще одна эскадрилья МиГов

Дуда обсудил вопрос передачи советских самолетов МиГ-29 с генсеком НАТО Марком Рютте. Он подчеркнул, что для того, чтобы Польша могла передать эти МиГ-29 Украине, ей нужны гарантии по защите неба от союзников.

У нас еще есть одна эскадрилья МиГов, есть решение по этому поводу. Сейчас мы используем самолеты МиГ-29, которые выполняют наши миссии. Если мы их передадим Украине, то есть одно принципиальное условие, а именно – наше небо должно быть защищено,

– заявил он.

В то же время президент Польши добавил, что его страна ежедневно оказывает помощь Украине, поскольку страна является транзитным хабом. По его словам, если бы не польская инфраструктура, то Украина была бы в "чрезвычайно сложной ситуации".