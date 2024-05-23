От польского истребителя МиГ-29 отпал топливный бак во время полета

Инцидент произошел в Варминско-Мазурском воеводстве Польши. От боевого самолета МиГ-29 во время тренировочного полета отпал навесной топливный бак.

Авиапроисшествие произошло в среду, 22 мая около 18:00 вблизи села Курово-Браневского. В польской армии сообщили, что никто не пострадал.

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Почему самолет потерял бак

Как отмечается в отчете Главного командования вооруженных сил Польши, бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от зданий.

Во время выполнения учебно-тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы произошла потеря топливного бака,

– говорится в сообщении.

Польские военные также рассказали, что из предварительных выводов следует, что действия пилотов происходили в соответствии с действующими процедурами. По их словам, ни один человек, который находился недалеко от места падения бака не пострадал. Делом займется Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Авиационные инциденты в мире не редки