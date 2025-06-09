Даже потеря одного МиГ-31К для России очень болезненна: The Defense Express объяснил, почему

В ночь на 9 июня Украина атаковала аэродром "Саваслейка", расположенный в Нижегородской области. Вероятно, были поражены два самолета: МиГ-31К и Су-30/34.

Аналитики Defense Express отметили, что потеря даже одного МиГ-31К для России болезненна, поскольку она не способна производить новые самолеты этого типа, передает 24 Канал.

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Сколько в России МиГ-31

По состоянию на 2024 год в России могло быть до 24 МиГ-31К. Кроме того, были сообщения, что на вооружении у оккупантов появились МиГ-31И. От МиГ-31К они отличаются тем, что вроде бы могут автоматически выходить в точку пуска Х-47М2 "Кинжал". На МиГ-31К все операции экипаж в 2 человека должен выполнять по сути вручную.

Базой для наращивания флота МиГ-31К и МиГ-31И могло выступать определенное количество МиГ-31 на хранении, которое по состоянию на 2018 год оценивалось в диапазоне от 130 до 150 "бортов". В то же время она могла служить преимущественно как "кладбище запчастей" для поддержания флота перехватчиков МиГ-31Б/БМ. На начало 2024 года около 120 таких перехватчиков были в "строю".

Заметим, что серийное производство МиГ-31 прекратилось в 1993 году, всего было изготовлено 500 серийных экземпляров, из которых по факту в строю сейчас находится только 150 единиц.

Отдельная проблема для оккупантов заключается в двигателях Д-30Ф6, которые используются на МиГ-31. Эти двигатели имеют межремонтный ресурс всего 300 часов. В 2024 году представители российского ВПК заговорили о необходимости вообще возобновлять производство таких силовых установок.