СМИ объяснили, что у России с двигателями для МиГ-31К и почему тревог с ними стало меньше

В сети можно было встретить утверждение, что враг мог приостановить постоянные вылеты самолетов МиГ-31К, являющихся носителями ракеты "Кинжал", якобы из-за проблем с двигателем. Однако основная причина этого может заключаться в совершенно ином факторе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Defense Express.

Интересно Количество вылетов резко упало: останавливает российские самолеты МиГ-31К и Ту-95

Действительно ли у врага есть проблемы с двигателями для МиГ-31К

Журналисты отметили, что теорией, что у России могут быть проблемы с двигателями МиГ-31К, стал факт, что с 1 января 2025 года и до сегодняшнего дня тревога из-за взлета этих самолетов по всей Украине звучала только трижды: 8 и 25 января, а также 24 февраля.

В сети также можно найти информацию, что самолеты МиГ-31 всех вариантов оснащены реактивными двигателями типа Д-30Ф6., которые пока не производятся. Интересно, что показатель межремонтного ресурса Д-30Ф6 составляет всего 300 часов, то есть ремонтировать такие двигатели нужно действительно довольно часто.

Еще можем заметить следующий специфический момент: если в 2014 году представители российского ВПК заявляли, что на складах накоплено аж 1 500 Д-30Ф6, благодаря чему есть запас на 20– 30 лет без необходимости производить новые двигатели, уже в мае 2024 года компания "ОДК-Пермские моторы" заявила о готовности возобновить производство Д-30Ф6 как раз по мотиву, что доступный запас таких силовых установок исчерпывается,

– говорится в материале.

В то же время журналисты отмечают, что нужно учитывать факт, что, кроме МиГ-31К в качестве носителей ракет "Кинжал" Россия использует также перехватчики МиГ-31Б/БМ. Эти самолеты важны врагу для противодействия нашей авиации на больших дальностях., поэтому содержание этого флота для россиян безусловно сложно.

Однако если открыть The Military Balance 2024, то там прописано, что к началу прошлого года Россия имела до 90 перехватчиков МиГ-31 в составе ВКС РФ и еще 30 таких самолетов в составе морской авиации. И одновременно– уже до 24 самолетов типа МиГ-31К (хотя к началу 2022 года носителей "Кинжалов" было всего 12).

"Из данных уже в этом абзаце можно сделать вывод, что Россия параллельно с удержанием в строю перехватчиков МиГ-31 пытается даже наращивать флот носителей аэробалистических ракет", – написали авторы.

Также определенное количество самолетов типа МиГ-31 страна-агрессор до сих пор может иметь на хранении., и использовать их как "доноры-запчасти" или для полного восстановления воздушного судна и возвращения его в строй.

Базовая оценка возможного количества МиГ-31 на хранении у оккупантов может варьироваться в диапазоне от 130 до 150 машин. Однако цифра может оказаться меньше.

То есть россияне на свой флот МиГ-31К и перехватчики МиГ-31Б/БМ имеют определенную "подушку ресурсов", которую вполне могут "проедать" еще длительное время.

Тогда почему же количество тревог с МиГ-31К могло уменьшиться

Журналисты отмечают, что объяснение тому, что россияне начали столь редко практиковать демонстративные полеты носителей "Кинжалов", может лежать в плоскости доктрины использования аэробалистических и гиперзвуковых ракет.

Так, страна-агрессорка считает, что такое ракетное вооружение должно использоваться в условиях "фактора внезапности". Поэтому вполне возможно, что от периода психологического давления с регулярными полетами МиГ-31К враг мог перейти к определенному "приостановлению" использования этих носителей, чтобы коварно ударить ракетами "Кинжал" по Украине в самый неожиданный момент.