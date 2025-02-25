Уменьшение количества полетов также может быть связано с исчерпанием ресурсов. Кроме того, политолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что Россия использует стратегические бомбардировщики Ту-95 не по их прямому назначению.

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Почему стало меньше боевых вылетов российской авиации

8 января украинские дроны атаковали цистерны с авиационным топливом вблизи российской авиабазы в городе Энгельс Саратовской области, а через 6 дней нанесли еще один удар по этому объекту. Взрывы вызвали пожар на большом складе, содержащем 800 тысяч тонн авиационного топлива, а новый удар поджег еще несколько цистерн.

Эти атаки значительно уменьшили активность российских истребителей МиГ-31К и стратегических бомбардировщиков Ту-95. Вероятно, причина в нехватке авиационного топлива. Дизель можно получать на примитивных НПЗ, одновременно для керосина нужно высокотехнологичное производство.

Уменьшение полетов также может быть следствием исчерпания ресурса самолетов, поскольку россияне не могут его бесконечно использовать,

– пояснил политолог Тарас Загородний.

Дополнительно стоит отметить, что стратегические бомбардировщики России используются не по назначению. Их основная функция – взлететь и запустить ядерное оружие, но россияне применяют их для запуска крылатых ракет.

Интересно! Ту-95 может нести до 6 ракет типа Х-55/Х-555, а для запуска Х-101 использует специальные пилоны. В свою очередь МиГ-31К оснащен для пуска аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Последние полеты Ту-95 были зафиксированы в ночь на 25 февраля, когда россияне выпустили несколько ракет по Украине. МиГ-31К поднимался в воздух в ночь на 24 февраля, но ракет не запускал.



Добавим, что воздушную тревогу из-за взлета в воздух истребителей МиГ-31 в Украине не объявляли с 28 января. В январе такой тревоги не было еще 20 дней – с 8 по 28 числа. Последний раз эти самолеты били "Кинжалами" по Украине в конце декабря 2024 года.