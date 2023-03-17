Частые тревоги в Украине: Свитан сказал, почему Россия активизировала МиГ-31К

В Украине участились воздушные тревоги из-за взлетов вражеской авиации. Нередко причиной тревог являются взлеты российских МиГ-31К, которые могут являться носителями ракет "Кинжал".

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вражеские самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", раньше часто поднимались в небо в Беларуси.

Смотрите также У врага есть 2 цели, – Подоляк сказал, почему Россия постоянно поднимает в небо носители "Кинжалов"

Сейчас же Россия перебазировала свои истребители на авиабазу Саваслейка, расположенную в Нижегородской области.

"Россияне начали выполнять там контрольные тренировочные полеты. Идет стандартная работа любого полка, выполняющего определенное боевое дежурство", – рассказал Свитан.

Почему тревоги иногда достаточно коротки

Полковник запаса ВСУ отметил, что на каждый взлет МиГ-31К, который может нести "Кинжалы", будет срабатывать наша система противовоздушной обороны.

Ведь радиотехнические войска Украины "видят" всю Россию и фиксируют каждый взлет самолета, который может быть потенциально опасен. Иногда продолжительность воздушных тревог достаточно коротка.

"Например, пришли российские "желторотики" и начинаются учиться на МиГ-31. Самолет поднялся в небо, развернулся, пролетел по кругу, сел – это занимает 15 минут", – объяснил летчик-инструктор.

Стрим Игоря Гаврищака и Романа Свитана: смотрите полное видео

Враг может выпустить "Кинжал" в любой момент

Впрочем, россияне в любой момент могут нанести ракетный удар по Украине.

Пока МиГ-31К "висит" в воздухе, он может выполнить любую задачу, особенно если он несет ракеты "Кинжал". Может, например, взлететь, развернуться и затем нанести удар,

– отметил Свитан.

По его словам, когда "Кинжал" выходит на гиперзвуковую скорость, то долетает до Украины буквально через минуты. Именно поэтому украинская ПВО работает на опережение, а воздушная тревога объявляется сразу после активности вражеской авиации.

Работа вражеской авиации недалеко от фронта

Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относится к новейшим. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что ракеты "Кинжал" являются очень быстрыми и крайне опасными. Ведь системам ПВО трудно отреагировать на пуски и перехватить эти ракеты.

Вдобавок Россия активизировала полеты Су-30, Су-34 и Су-35. Как отметил Свитан, эти самолеты проходят на больших высотах. Иногда с украинских позиций в районе линии фронта даже виден инверсионный след воздушного судна в небе.

Это означает, что самолет проходит на высоте более 8 километров. Россияне пытаются забрасывать позиции ВСУ управляемыми бомбами, не подходя к радиусу поражения наших систем ПВО,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что оккупанты сбрасывают бомбы с больших высот и на высокой скорости.

Причина воздушных тревог в прифронтовых областях

Кроме авиационных бомб, которые истребители Су сбрасывают в районе фронта, они могут нести определенное количество ракет Х-59 и Х-31. Враг может выпустить эти ракеты с такой же высоты и на высокой скорости.

Некоторые ракеты могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Поэтому даже при штатной работе авиации по линии фронта включается режим тревоги, особенно на Востоке, Юге и в Центре Украины.

– сказал полковник запаса ВСУ.

Именно поэтому иногда сирены звучат не по всей Украине, а в Харьковской, Запорожской, Херсонской и других областях, расположенных ближе к линии фронта.

"Игнорировать тревоги однозначно нельзя. Ведь любой из полетов вражеской авиации может окончиться боевым пуском", – подчеркнул Свитан.

Военный эксперт добавил, что украинская ПВО всегда предупреждает о потенциальной угрозе.

Связаны ли полеты вражеских самолетов со стремлением выследить ПВО Украины

В то же время, летчик-инструктор считает, что частые полеты российской авиации не связаны с тем, что таким образом Россия пытается определять места расположения средств нашей ПВО.

Такая задача (выследить ПВО – 24 Канал) у врага стоит постоянно. Они ее отрабатывают не только путем взлетов и посадок самолетов,

– сказал Свитан.

По его словам, у страны-агрессора есть достаточное количество ресурсов, чтобы системно мониторить пространство Украины.

У России есть свои радиотехнические войска и определенные системы управления.

В Украине есть некоторые группы, которые работают на врага и отслеживают системы ПВО.

Некоторое время оккупанты использовали для "прощупывания" территории Украины самолет-разведчик А-50. Однако это воздушное судно было повреждено в результате инцидента на аэродроме Мачулищи в Беларуси. Военный эксперт отметил, что сейчас враг ищет, чем заменить А-50.

Свитан добавил, что россияне постоянно следят за территорией Украины. Частые полеты авиации являются только дополнением к этому процессу.

Воздушные тревоги в Украине: коротко