Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ворожі літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", раніше часто підійматися у небо в Білорусі.

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Зараз же Росія перебазувала свої винищувачі на авіабазу Саваслейка, яка розташована у Нижньогородській області.

"Росіяни почали виконувати там контрольні тренувальні польоти. Йде стандартна робота будь-якого полку, який виконує певне бойове чергування", – розповів Світан.

Чому тривоги іноді доволі короткі

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що на кожен зліт МіГ-31К, який може нести "Кинджали", буде спрацьовувати наша система протиповітряної оборони.

Адже радіотехнічні війська України "бачать" всю Росію та фіксують кожен зліт літака, який може бути потенційно небезпечним. Іноді тривалість повітряних тривог доволі коротка.

"Наприклад, прийшли російські "жовторотики" і починаються вчитися на МіГ-31. Літак піднявся у небо, розвернувся, пролетів по колу, сів – це займає 15 хвилин", – пояснив льотчик-інструктор.

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Ворог може випустити "Кинджал" у будь-яку мить

Втім, росіяни у будь-який момент можуть завдати ракетного удару по Україні.

Поки МіГ-31К "висить" у повітрі, він може виконати будь-яке завдання, особливо якщо він несе ракети "Кинджал". Може, наприклад, злетіти, розвернутися і потім завдати удару,

– зазначив Світан.

За його словами, коли "Кинджал" виходить на гіперзвукову швидкість, то долітає до України буквально за хвилини. Саме тому українська ППО працює на випередження, а повітряна тривога оголошується одразу після активності ворожої авіації.

Важливо! Х-47м2 "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який належить до найновіших. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що ракети "Кинджал" є дуже швидкими та вкрай небезпечними. Адже системам ППО важко відреагувати на пуски та перехопити такі ракети.

Робота ворожої авіації неподалік фронту

На додачу Росія активізувала польоти Су-30, Су-34 та Су-35. Як зазначив Світан, ці літаки проходять на великих висотах. Іноді з українських позицій у районі лінії фронту навіть видно інверсійний слід повітряного судна у небі.

Це означає, що літак йде на висоті понад 8 кілометрів. Росіяни намагаються закидувати позиції ЗСУ керованими бомбами, не підходячи до радіуса ураження наших систем ППО,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що окупанти скидають бомби з великих висот та на високій швидкості.

Причина повітряних тривог у прифронтових областях

Окрім авіаційних бомб, які винищувачі Су скидають у районі фронту, вони також можуть нести певну кількість ракет Х-59 та Х-31. Ворог може випустити ці ракети з такої ж великої висоти та на високій швидкості.

Деякі з ракет можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Тому навіть при штатній роботі авіації по лінії фронті вмикається режим тривоги, особливо на Сході, Півдні та у Центрі України,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Саме тому іноді сирени лунають не по всій Україні, а у Харківській, Запорізькій, Херсонській та інших областях, які розташовані ближче до лінії фронту.

"Ігнорувати тривоги однозначно не можна. Адже будь-який з польотів ворожої авіації може закінчитися бойовим пуском", – наголосив Світан.

Військовий експерт додав, що українська ППО завжди попереджає про потенційну загрозу.

Чи пов'язані польоти ворожих літаків з прагненням вистежити ППО України

Водночас льотчик-інструктор вважає, що часті польоти російської авіації не пов'язані з тим, що таким чином Росія намагається визначати місця розташування засобів нашої ППО.

Таке завдання (вистежити ППО – 24 Канал) у ворога стоїть постійно. Вони його відпрацьовують не лише шляхом зльотів та посадок літаків,

– сказав Світан.

За його словами, у країни-агресорки є достатня кількість ресурсів, аби системно моніторити простір України.

У Росії є свої радіотехнічні війська та певні системи керування.

В Україні є певні групи, які працюють на ворога і відстежують системи ППО.

Певний час окупанти використовували для "промацування" території України літак-розвідник А-50. Однак це повітряне судно було пошкоджене внаслідок інциденту на аеродромі Мачулищі у Білорусі. Військовий експерт зауважив, що зараз ворог шукає, чим замінити А-50.

Світан додав, що росіяни постійно стежать за територією України. Часті польоти авіації є лише доповненням до цього процесу.

Повітряні тривоги в Україні: коротко