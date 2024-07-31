МиГ-31К пошел на посадку: по всей Украине объявили отбой воздушной тревоги

Вся территория Украины "краснела". Причиной был взлет носителя ракеты типа "Кинжал".

Днем 31 июля стало известно о взлете МиГ-31К. Из-за этого по всей Украине объявили воздушную тревогу, но впоследствии сообщили об отбое.

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По всей Украине звучали сирены

Отбой воздушной тревоги по всей территории Украины объявили в 12:42.

Сначала о том, что в воздухе находился МиГ-31К, написали мониторинговые каналы. Через несколько секунд это подтвердили Воздушные силы, и уже начали звучать сирены.

Один из мониторинговых каналов также отмечал, что взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, вероятно, для передислокации в сторону Астрахани. О пусках ракет не сообщалось.

МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты, которая представляет опасность для всей Украины. Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.