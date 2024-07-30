Российские власти прибегают к незаконному содержанию мигрантов. Кремль морит голодом людей и применяет насилие, чтобы заставить мигрантов подписывать военные контракты.

Об этом говорят аналитики Института войны, цитируя оппозиционное российское издание "Окно". Также, по словам экспертов, Россия продолжает законодательные манипуляции, чтобы использовать мигрантов и новых граждан для пополнения военных нужд.

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Мигранты в России – под давлением: контракты вместо еды

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил инициативу, которая обязывает новых граждан России регистрироваться для военной службы сразу после получения паспорта.

"Окно" сообщает, что российские органы власти незаконно задерживают мигрантов, лишая их пищи и воды, а также применяют физическое насилие, чтобы заставить их подписать военные контракты.

Юристы и правозащитники утверждают, что почти все задержанные мигранты соглашаются подписывать контракты под угрозой лишения гражданства или с обещанием получения гражданства в обмен на вступление в армию.

Аналитики указывают, что меры против мигрантов стали более частыми после теракта в Crocus City Hall в марте 2024 года.

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Регионы России также увеличивают денежные стимулы для привлечения новых военнослужащих. Оппозиционные СМИ сообщают, что по меньшей мере девять федеральных субъектов ввели программы, которые предлагают вознаграждения от 5 до 100 тысяч рублей.

Это от 58 до 1 160 долларов каждому, кто приведет друга в военкомат для подписания контракта.