Россияне массово завозят на оккупированную Донбасс мигрантов из Центральной Азии, – Центр Сопротивления

На временно оккупированных территориях увеличивается количество мигрантов из Центральной Азии. В первую очередь их привлекают для работы в строительных компаниях, и враг преследует несколько целей.

Центр национального сопротивления сообщил, что мигрантов массово свозят привлеченные оккупантами строительные компании – в частности, в южную часть Донецкой области.

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Чтобы увеличить прибыль, россияне экономят на этих работниках, и потому мигрантам приходится работать в "бесчеловечных" условиях,

– сообщили в Центре.

В то же время, как отмечают, дешевая рабочая сила – не единственная причина завоза мигрантов. Россияне таким образом хотят изменить демографический состав временно оккупированных территорий. Конечно, это вполне отвечает интересам и целям оккупантов.

Кроме того, Сопротивление считает, что это усиливает социальное напряжение в регионе, помогает россиянам воплощать политику по принципу "разделяй и властвуй".

Внимание. По данным ЦНС, за годы оккупации Луганщина потеряла 40% населения. Кроме принудительной мобилизации на оккупированных территориях, россияне также активно депортируют украинцев под видом эвакуации и проводят политику фильтрации.

Кстати, вскоре в Украину должны вернуть 17-летнего Богдана Ермохина – сироту, его опекуном была старшая сестра. После оккупации Мариуполя россияне вывезли парня в Россию.