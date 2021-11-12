Мигранты прорвались из Беларуси через польскую границу: видео с места событий
Источник:Sputnik Беларусь
Нескольким десяткам мигрантов удалось прорваться через границу Польши в "Кузнице". После пересечения пограничного перехода их задержали польские силовики.
О прорыве сообщило Минобороны Польши в соцсетях.
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Мигрантов сразу задержали польские силовики
На кадрах, обнародованных военным ведомством, видно, как десятки людей силой прорываются через ограждение. За металлическим забором стоят польские пограничники и военные. После того, как они попали в руки силовиков, нелегалы начали ходить вдоль ограды.
Смотрите видео прорыва через границу:
Мигранты покинули лагерь на территории Беларуси
Ранее белорусские СМИ сообщили, что нелегальные мигранты покинули лагерь. Попытка прорыва произошла и в пункте пропуска "Брузги". Около сотни мигрантов продолжают ходить по металлическому заграждению. Часть из нелегалов пытаются погнуть забор.
Смотрите видео, как мигранты ходят вдоль забора:Обратите внимание! Ранее на польской границе побывал президент Польши Анджей Дуда. Он поблагодарил пограничников и военных за работу. Накануне глава государства в обращении к полякам назвал ситуацию с мигрантами результатом гибридной войны белорусского КГБ.
Главное о ситуации с мигрантами на границе
- Из-за массового наплыва нелегалов на границе Польша и Литва объявили чрезвычайное положение.
- Обеспокоенность ситуацией выразили ЕС и НАТО.
- Европейские страны готовы ужесточить санкции против режима Лукашенко.
- По оценке украинской разведки, сейчас возле границы Польши находятся около 15 тысяч мигрантов.
- Напряжение на границе стало одной из тем заседания СНБО Украины.
Текст публикации Минобороны Польши:
Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузнице с белорусской стороны. Их задержали Войско Польское, Пограничная служба и полиция. Группа начала ходить вдоль забора.