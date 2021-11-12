Мигранты прорвались из Беларуси через польскую границу: видео с места событий

Нескольким десяткам мигрантов удалось прорваться через границу Польши в "Кузнице". После пересечения пограничного перехода их задержали польские силовики.

О прорыве сообщило Минобороны Польши в соцсетях.

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Мигрантов сразу задержали польские силовики

На кадрах, обнародованных военным ведомством, видно, как десятки людей силой прорываются через ограждение. За металлическим забором стоят польские пограничники и военные. После того, как они попали в руки силовиков, нелегалы начали ходить вдоль ограды.

Смотрите видео прорыва через границу:

Мигранты покинули лагерь на территории Беларуси

Ранее белорусские СМИ сообщили, что нелегальные мигранты покинули лагерь. Попытка прорыва произошла и в пункте пропуска "Брузги". Около сотни мигрантов продолжают ходить по металлическому заграждению. Часть из нелегалов пытаются погнуть забор.

Смотрите видео, как мигранты ходят вдоль забора:

Главное о ситуации с мигрантами на границе

Из-за массового наплыва нелегалов на границе Польша и Литва объявили чрезвычайное положение.

Обеспокоенность ситуацией выразили ЕС и НАТО.

Европейские страны готовы ужесточить санкции против режима Лукашенко.

По оценке украинской разведки, сейчас возле границы Польши находятся около 15 тысяч мигрантов.

Напряжение на границе стало одной из тем заседания СНБО Украины.

Ранее на польской границе побывал президент Польши Анджей Дуда . Он поблагодарил пограничников и военных за работу. Накануне глава государства в обращении к полякам назвал ситуацию с мигрантами результатом гибридной войны белорусского КГБ.

Текст публикации Минобороны Польши:

Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузнице с белорусской стороны. Их задержали Войско Польское, Пограничная служба и полиция. Группа начала ходить вдоль забора.