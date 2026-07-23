Первый главком, побывавший на поле боя: Стерненко прокомментировал назначение Драпатого

Президент Украины назначил генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. На этой должности он сменил Александра Сырского. Новый главком пользуется чрезвычайно высоким авторитетом в войсках.

Об этом в эфире 24 Канала отметил основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко, подчеркнув, что Михаил Драпатый придерживается современных взглядов на российско-украинскую войну и на то, как следует вести оборонительные действия.

Заметные результаты Драпатый может показать через полгода

Стерненко рассказал, что несколько раз лично беседовал с Драпатым, в частности о роли беспилотников в современной войне. По его словам, если новому главнокомандующему ВСУ дадут карт-бланш на проведение кадровых изменений и никто не будет препятствовать этому процессу, то он сможет продемонстрировать достойные результаты.

Но для того, чтобы мы говорили о победе в войне, а не просто о том, чтобы не проиграть в ней еще некоторое время, нам недостаточно иметь лишь крутого главнокомандующего, а нужен тандем главкома и министра обороны, которые смогут продемонстрировать синергию и необходимый сегодня для Украины результат,

– отметил Стерненко.

Он подчеркнул, что Михаил Драпатый – авторитетный украинский воин, первый главком ВСУ, который непосредственно участвовал в боях российско-украинской войны, а также первый главком, получивший три выговора от своего предшественника (Александра Сырского).

Конечно, мы не должны ни из кого делать кумиров. В отношении Михаила Драпатого у украинцев довольно высокие ожидания, но важно трезво подходить к этому вопросу и понимать, что в очень короткие сроки он не сможет показать результаты. Ведь ему сейчас нужно разобраться, как работает система, начать налаживать процессы, внедрить кадровые изменения,

– пояснил Стерненко.

Он высказал надежды, что новый главнокомандующий ВСУ сменит ряд командующих. По убеждению Стерненко, это сейчас жизненно необходимо для нашего государства. По его словам, ожидать ощутимых результатов от его работы следует не раньше, чем через полгода.

Об ожиданиях от нового главнокомандующего ВСУ: смотрите видео