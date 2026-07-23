На цьому в етері 24 Каналу наголосив засновний благодійного фонду "Спільнота Стерненко" Сергій Стерненко, підкресливши, що Михайло Драпатий має сучасні погляди на російсько-українську війну і те, як треба проводити оборонні дії.

Помітні результати Драпатий може показати за пів року

Стерненко поділився, що декілька разів особисто мав розмови з Драпатим, зокрема щодо ролі безпілотників у сучасній війні. З його слів, якщо новому головкому ЗСУ дадуть карт-бланш на здійснення кадрових змін й ніхто не чинитиме перешкод у цьому процесі, то він зможе продемонструвати достойні результати.

Але для того, щоб ми говорили про виграш у війні, а не просто про те, щоб не програти ще певний час в ній, то нам недостатньо мати лише крутезного головнокомандувача, а потрібен тандем головкома і міністра оборони, які зможуть показати синергію і необхідний сьогодні для України результат,

– зазначив Стерненко.

Він підкреслив, що Михайло Драпатий – авторитетний український воїн, перший головком ЗСУ, який безпосередньо брав участь у боях російсько-української війни, а також перший головком, який отримав три догани від свого попередника (Олександра Сирського).

Звісно, ми не повинні ні з кого робити ідолів. Щодо Михайла Драпатого доволі високі очікування в українців, але важливо тверезо підходити до цього питання і розуміти, що у дуже короткі строки він не зможе показати результати. Адже йому зараз потрібно розібратися, як працює система, почати налагоджувати процеси, впровадити кадрові зміни,

– пояснив Стерненко.

Він висловив сповідання, що новий головком ЗСУ змінить низку командувачів. За переконанням Стерненка, це наразі життєво необхідно для нашої держави. З його слів, очікувати відчутних результатів від його роботи слід не раніше, ніж за пів року.

Про очікування від нового головкома ЗСУ: дивіться відео