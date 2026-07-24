Две главные задачи: что первоочередно должен сделать Драпатый на посту главнокомандующего
Зеленский назначил главкомом ВСУ Михаила Драпатого. Он сменил на этом посту Александра Сырского. 24 июля его официально представили руководящему составу Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Сейчас ему важно провести аудит в войсках.
Об этом в интервью 24 Канала заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что этот аудит должен привести к расформированию ненужных, а таких, по его словам, много, воинских частей.
На чем Драпатому стоит сосредоточиться?
Военный эксперт высказал мнение, что Михаил Драпатый после проведения аудита в армии должен укомплектовать личным составом те корпуса, которые были созданы в 2025 году и до сих пор не используются в полной мере из-за нехватки в них военнослужащих. Свитан считает, что укомплектование корпусов бойцами должно происходить также путем снятия бронирования с сотрудников правоохранительных органов, а не путем "бусификации".
Это первые две задачи Драпатого. Нужно расформировать те части, которые сейчас не то что неэффективны, а вообще не нужны. Но для того, чтобы понять, какие из них необходимы, а какие нет, нужно определиться с целями,
– заявил Свитан.
Уже в рамках обозначенных задач, как пояснил полковник запаса ВСУ, готовится соответствующий план действий. Далее ненужные для этих заданий воинские части, по его словам, следует расформировать, а освободившихся военнослужащих перевести в те, которые ныне являются ключевыми.
Сейчас важно укомплектовать корпуса. Во-первых, их нужно собрать. У нас более 10 корпусов разбросаны по линии фронта. Один батальон корпуса в одном месте, вторая его бригада – в другом. Командир не может руководить батальоном, который находится где-то в районе Херсона, и бригадой, находящейся возле Харькова. Это неразумно, ведь зачем тогда создавали корпуса? Нужно довести эту корпусную реформу до конца,
– отметил Свитан.
Для этого следует найти резервы, а их, как отметил военный эксперт, достаточно внутри самой армии. Однако он в очередной раз подчеркнул, что для обеспечения ротации войск сегодня необходимо привлечь в ряды ВСУ сотрудников правоохранительных органов.
Полное интервью с Романом Свитаном: смотрите в видео