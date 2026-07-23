Драпатый в интервью 2023 года признавался, что в начале вторжения России в Крым и беспорядков на Донбассе испытывал страх в ожидании неизбежного столкновения с северным соседом. Ведь все это было неизвестностью. Но со временем страх быстро сменился повседневной боевой работой.
Как Драпатый оценивает врага?
Генерал рассказал, что еще до 2014 года подозревал, что войны с Россией не избежать, ведь после обретения Украиной независимости вопрос окончательного разрыва с Москвой оставался нерешенным.
Мы видим, что соседом не назовешь нацию с руководством, которое не имеет права на существование в цивилизованном мире. Там за тысячи лет ничего не изменилось ни в менталитете, ни в имперских амбициях,
– сказал Драпатый.
21 июля Владимир Зеленский сообщил, что генерал-майор Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ, сменив на этом посту Александра Сырского.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Российские военные корреспонденты сразу подняли шум. Они называют назначение Драпатого плохой новостью для России.
Военные корреспонденты вспоминают, что весной 2014 года Драпатый, тогда еще 31-летний майор и командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады, совершил прорыв в Мариуполе. Видео, на котором его БМП прорывается через баррикады сепаратистов, стало известным по всей Украине.
Один из российских пропагандистов заявил, что Драпатый давно воюет против российской агрессии, ненавидит оккупантов и будет действовать без колебаний. Другой военный корреспондент признал, что генерал с реальным боевым опытом является очень опасным противником для российской армии.
К слову, россияне поспешили внести Драпатого в базу розыска МВД России. Соответствующая карточка появилась почти сразу после его назначения. В базе указано лишь, что Драпатого разыскивают "по статье Уголовного кодекса", но о какой именно статье идет речь, российское МВД не сообщило.