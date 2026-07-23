Драпатий в інтерв'ю за 2023 рік зізнавався, що на початку вторгнення Росії у Крим та заворушень на Донбасі, відчував страх в очікуванні неминучого зіткнення з північним сусідом. Бо все це було невідомістю. Але згодом страх швидко замінила повсякденна бойова робота.
Як Драпатий оцінює ворога?
Генерал розповів, що ще до 2014 року підозрював, що війни з Росією не уникнути, адже після здобуття Україною незалежності питання остаточного розриву з Москвою залишалося невирішеним.
Ми бачимо, що сусідом не назвеш націю з керівництвом, яке не має права на існування в цивілізованому світі. Там за тисячі років нічого не змінилося ані в ментальності, ані в імперських амбіціях,
– сказав Драпатий.
21 липня Володимир Зеленський повідомив, що генерал-майор Михайло Драпатий стане новим головнокомандувачем ЗСУ, замінивши на цій посаді Олександра Сирського.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Російські воєнкори одразу зчинили галас. Вони називають призначення Драпатого поганою новиною для Росії.
Воєнкори згадують, що навесні 2014 року Драпатий, тоді ще 31-річний майор і командир батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, здійснив прорив у Маріуполі. Відео, на якому його БМП проривається через барикади сепаратистів, стало відомим по всій Україні.
Один із російських пропагандистів заявив, що Драпатий давно воює проти російської агресії, ненавидить окупантів і буде діяти без вагань. Інший воєнкор визнав, що генерал із реальним бойовим досвідом є дуже небезпечним противником для російської армії.
До слова, росіяни поспішили внести Драпатого до бази розшуку МВС Росії. Відповідна картка з'явилася майже одразу після його призначення. У базі зазначено лише, що Драпатого розшукують "за статтею Кримінального кодексу", але про яку саме статтю йдеться, російське МВС не повідомило.