Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Як росіяни реагують на призначення Драпатого?

Російські журналісти показали спеціальну картку "Розшукується", яка з'явилася у базі розшуку МВС Росії фактично відразу після призначення Михайла Драпатого на посаду.

У ній зазначається, що головнокомандувача ЗСУ "розшукують за статтею КК".

Водночас МВС Росії не уточнило, за якою саме статтею Кримінального кодексу Драпатого оголосили в розшук.

Варто зазначити, що раніше Слідчий комітет Росії також заочно висунув Михайлу Драпатому обвинувачення. Пропагандисти стверджують, що у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком командував операцією Об'єднаних сил, а підпорядковані їм українські військові нібито "здійснили понад 70 обстрілів" населених пунктів так званих "ДНР" і "ЛНР".

Унаслідок цього нібито загинули та зазнали поранень 154 людини.