Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Справится ли Федоров с вызовами в Минобороны?

По словам Храпчинского, провалы именно в "процессных" и социально чувствительных темах могут стать критическими для восприятия нового министра обороны, даже если в профильных для него направлениях будет прогресс.

Безусловно, у него (Федорова – 24 Канал) есть кредит доверия. Если он и дальше так будет работать, то сможет существенно повлиять на способности ВСУ и показать эффективность на поле боя. Но, опять же, надо заметить: дополнительно у него будет куча других дел в Министерстве обороны, потому что Минобороны – это не просто "о войне". Это и о закупках, и о "бусификации", и о финансовом обеспечении военнослужащих, и об обучении, высшем военном образовании – там еще куча вопросов, с которыми тоже надо работать. Некоторые из них могут быть критическими для, его имиджа,

– пояснил директор по развитию оборонного предприятия.

Как считает эксперт, цифровизация и упрощение процедур могут дать быстрый ощутимый эффект – в том числе из-за уменьшения коррупционных возможностей. Анатолий Храпчинский утверждает, что примеры из предыдущих инициатив команды Федорова показывают: даже чувствительные для системы процессы можно менять, если есть политическая воля и четкие решения.

"У представителей его команды были и действительно амбициозные решения – например, идея создания медицинских ВВК на базе частных клиник. Не как отдельное карательное подразделение, куда человек приходит и чувствует себя униженным, а как сервисный процесс. В этом же ключе – цифровизация отдельных процедур, в частности закупок: она способна существенно сузить поле для коррупции. То есть речь идет о фундаментальном, системном подходе", – отметил эксперт.

В то же время как отметил офицер Воздушных сил, другой вопрос – удастся ли все это реализовать в структуре, которую в течение 30 лет никто по-настоящему не реформировал и не заставлял работать не так же, как она это делала во время 70 лет советской власти.

Почему важно внедрять инициативность в украинскую армию?

По словам Храпчинского, часть проблем возникает из-за невозможности быстро реализовывать задачи в системе, где все работает по формуле "согласно – соответственно". Эксперт утверждает, что изменения требуют не только менеджмента, но и коррекции правил – от законодательства до уставов – и перехода к подходу, где решения принимаются на местах.

Большинство наших проблем – от отсутствия возможности быстро реализовывать поставленные задачи. В армии все работает "согласно и соответственно", а инициатива наказывается. Это до сих пор не изменилось. Если он сломит эту "дельту" – это хорошо,

– сказал директор по развитию оборонного предприятия.

В то же время, по мнению Анатолия Храпчинского, чтобы делать процессы в армии качественнее и лучше, надо менять законодательство, уставы и вводить стандарт mission command, когда все необходимые решения принимают на местах.

Как Федоров уже меняет министерство обороны?