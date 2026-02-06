Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.
Чи впорається Федоров з викликами у Міноборони?
За словами Храпчинського, провали саме в "процесних" і соціально чутливих темах можуть стати критичними для сприйняття нового міністра оборони, навіть якщо в профільних для нього напрямах буде прогрес.
Безумовно, у нього (Федорова – 24 Канал) є кредит довіри. Якщо він і далі так працюватиме, то зможе суттєво вплинути на спроможності ЗСУ і показати ефективність на полі бою. Але, знову ж таки, треба зауважити: додатково в нього буде купа інших справ у Міністерстві оборони, бо Міноборони – це не просто "про війну". Це і про закупівлі, і про "бусифікацію", і про фінансове забезпечення військовослужбовців, і про навчання, вищу військову освіту – там ще купа питань, з якими теж треба працювати. Деякі з них можуть бути критичними для, його іміджу,
– пояснив директор з розвитку оборонного підприємства.
Як вважає експерт, цифровізація й спрощення процедур можуть дати швидкий відчутний ефект – у тому числі через зменшення корупційних можливостей. Анатолій Храпчинський стверджує, що приклади з попередніх ініціатив команди Федорова показують: навіть чутливі для системи процеси можна змінювати, якщо є політична воля і чіткі рішення.
"У представників його команди були й справді амбітні рішення – наприклад, ідея створення медичних ВЛК на базі приватних клінік. Не як окремий каральний підрозділ, куди людина приходить і відчуває себе приниженою, а як сервісний процес. У цьому ж ключі – цифровізація окремих процедур, зокрема закупівель: вона здатна суттєво звузити поле для корупції. Тобто йдеться про фундаментальний, системний підхід", – зазначив експерт.
Водночас як наголосив офіцер Повітряних сил, інше питання – чи вдасться все це реалізувати в структурі, яку протягом 30 років ніхто по-справжньому не реформував і не змушував працювати не так само, як вона це робила під час 70 років радянської влади.
Чому важливо впроваджувати ініціативність в українську армію?
За словами Храпчинського, частина проблем виникає через неможливість швидко реалізовувати задачі в системі, де все працює за формулою "згідно – відповідно". Експерт стверджує, що зміни потребують не лише менеджменту, а й корекції правил – від законодавства до уставів – і переходу до підходу, де рішення приймаються на місцях.
Більшість наших проблем – від відсутності можливості швидко реалізовувати поставлені задачі. В армії все працює "згідно і відповідно", а ініціатива карається. Це досі не змінилося. Якщо він зломить цю "дельту" – це добре,
– сказав директор з розвитку оборонного підприємства.
Водночас, на думку Анатолія Храпчинського, щоб робити процеси в армії якісніше й краще, треба змінювати законодавство, устави та вводити стандарт mission command, коли всі необхідні рішення ухвалюють на місцях.
Як Федоров уже змінює міністерство оборони?
Кабінет Міністрів 5 лютого призначив Олексія Вискуба першим заступником міністра оборони України, а Івана Гаврилюка та Сергія Боєва – заступниками з відповідними напрямками. В команді Федорова також залишаються Євген Мойсюк, Юрій Мироненко та Оксана Ферчук, які відповідають за генерацію військ, інноваційні рішення та цифровізацію відповідно.
Після приходу на нову посаду Михайло Федоров також почав активно залучати відомих волонтерів та інфлюенсерів до роботи у міністерстві. Так, Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим", був призначений до Наглядової ради Агенції оборонних закупівель за поданням Федорова.
Окрім того, Михайло Федоров у співпраці з Ілоном Маском запровадив в Україні "білий список" для терміналів Starlink. Це потрібно, щоб відключити неперевірені пристрої та запобігти їх використанню росіянами.