"Внезапная госпитализация": подозреваемый во взяточничестве глава облсовета Тернополя не пришел в ВАКС
Источник:Центр противодействия коррупции
В пятницу, 7 июля, ВАКС должен был рассмотреть ходатайство об отстранении от должности главы Тернопольского облсовета, подозреваемого во взяточничестве. Однако он пропустил заседание.
Перед заседанием Михаил Головко внезапно оказался на больничном. По данным СМИ, ему поставили диагноз "гипертонический кризис".
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Когда состоится заседание
То есть, еще вчера Головко был на заседании ВАКС по меры пресечения, а уже сегодня оказался на стационарном лечении,
– отметили в ЦПК.
Добавили, что апелляцию на меру пресечения суд отложили на 12 июля, а заседание по отстранению от должности – на 13.
Издание "20 минут" пишет, в пресс-службе облсовета заявили, что по состоянию на 7 июля Головко нет на рабочем месте. Он обратился к медучреждению за помощью. Также в пресс-службе добавили, "что именно с ним, пока не знают".Справка. НАБУ задержало Головка и двух заместителей председателя ОВА 26 июня. По данным следствия, они требовали почти 1,8 миллиона гривен у собственника предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета. Также за эти средства обещали погасить долг ОВА перед этим ООО за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году.
Что этому предшествовало
- 4 июля в САП сообщили, что оспорили меры пресечения председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей главы ОВА – Игоря Гайдука и Игоря Демьянчука.
- Ранее им назначили содержание под стражей с альтернативой внесения более 805 тысяч гривен. Прокурор не соглашается с размером залога и, ввиду тяжести преступления, будет настаивать на применении более строгой меры пресечения.
- "Содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 миллионов гривен для главы Тернопольского облсовета, 10 миллионов гривен – для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 миллионов гривен – другого заместителя", – отметили в САП.
- Добавили, поскольку Головку инкриминируется преступление, связанное с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий, САП готовит ходатайство о его отстранении.
- Вскоре после того, как подозреваемого освободили из-под стражи, он вернулся на работу. Головко отрицает все обвинения, называет их "полным маразмом, абсурдом и провокацией".