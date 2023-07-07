"Внезапная госпитализация": подозреваемый во взяточничестве глава облсовета Тернополя не пришел в ВАКС

В пятницу, 7 июля, ВАКС должен был рассмотреть ходатайство об отстранении от должности главы Тернопольского облсовета, подозреваемого во взяточничестве. Однако он пропустил заседание.

Перед заседанием Михаил Головко внезапно оказался на больничном. По данным СМИ, ему поставили диагноз "гипертонический кризис".

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Когда состоится заседание

То есть, еще вчера Головко был на заседании ВАКС по меры пресечения, а уже сегодня оказался на стационарном лечении,

– отметили в ЦПК.

Добавили, что апелляцию на меру пресечения суд отложили на 12 июля, а заседание по отстранению от должности – на 13.

Издание "20 минут" пишет, в пресс-службе облсовета заявили, что по состоянию на 7 июля Головко нет на рабочем месте. Он обратился к медучреждению за помощью. Также в пресс-службе добавили, "что именно с ним, пока не знают".

Что этому предшествовало

НАБУ задержало Головка и двух заместителей председателя ОВА 26 июня. По данным следствия, они требовалиу собственника предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета. Также за эти средства обещали погасить долг ОВА перед этим ООО за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году.