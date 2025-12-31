Таким образом, уже избрали меру пресечения четырем из пяти народных депутатов, которые являются фигурантами дела о взятках в Раде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Я сосредоточен на войне, – Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы в Украине

Какие меры пресечения избрали нардепам?

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Евгению Пивоварову. Нардеп, в свою очередь, заявил о "презумпции невиновности".

В "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники, отметили, что заседание по избранию меры пресечения Пивоварову, по ходатайству его адвоката, проходило в закрытом режиме. В аналогичном формате прошло и заседание для Лабы. Поэтому пока неизвестно, какую именно меру избрали депутатам.

В общем меру пресечения имеют уже четверо участников схемы. Избрание меры пресечения пятому состоится 1 января. Оно также пройдет в закрытом режиме.

Что известно о коррупции в Верховной Раде?