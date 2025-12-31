Таким образом, уже избрали меру пресечения четырем из пяти народных депутатов, которые являются фигурантами дела о взятках в Раде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Какие меры пресечения избрали нардепам?
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Евгению Пивоварову. Нардеп, в свою очередь, заявил о "презумпции невиновности".
В "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники, отметили, что заседание по избранию меры пресечения Пивоварову, по ходатайству его адвоката, проходило в закрытом режиме. В аналогичном формате прошло и заседание для Лабы. Поэтому пока неизвестно, какую именно меру избрали депутатам.
В общем меру пресечения имеют уже четверо участников схемы. Избрание меры пресечения пятому состоится 1 января. Оно также пройдет в закрытом режиме.
Что известно о коррупции в Верховной Раде?
27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы из нардепов, которая действовала в Раде с 2021 года. По версии следствия, народные избранники систематически получали взятки за голосование "за" или "против" определенных законопроектов.
Отмечается, что в группе были четко распределены роли. Часть участников координировала других депутатов через чат в мессенджере, сообщала, какие решения нужно поддержать или заблокировать, а также отвечала за получение, распределение и передачу денег. Другие депутаты должны были выполнять эти указания.
29 декабря подозрения вручили 5 нардепам от фракции "Слуга народа", в частности, Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю. Последнему из них 30 декабря уже избрана мера пресечения в виде залога.