Таким чином, вже обрали запобіжний захід чотирьом з п'яти народних депутатів, які є фігурантами справи про хабарі у Раді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Я зосереджений на війні, – Зеленський прокоментував корупційні скандали в Україні

Які запобіжні заходи обрали нардепам?

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Євгену Пивоварову. Нардеп, своєю чергою, заявив про "презумпцію невинуватості".

У "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела, зазначили, що засідання з обрання запобіжки Пивоварову, за клопотанням його адвоката, проходило у закритому режимі. В аналогічному форматі пройшло й засідання для Лаби. Тому наразі невідомо, який саме захід обрали депутатам.

Загалом запобіжний захід мають вже четверо учасників схеми. Обрання запобіжки п’ятому відбудеться 1 січня. Воно також пройде у закритому режимі.

Що відомо про корупцію у Верховній Раді?