Таким чином, вже обрали запобіжний захід чотирьом з п'яти народних депутатів, які є фігурантами справи про хабарі у Раді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Які запобіжні заходи обрали нардепам?
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Євгену Пивоварову. Нардеп, своєю чергою, заявив про "презумпцію невинуватості".
У "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела, зазначили, що засідання з обрання запобіжки Пивоварову, за клопотанням його адвоката, проходило у закритому режимі. В аналогічному форматі пройшло й засідання для Лаби. Тому наразі невідомо, який саме захід обрали депутатам.
Загалом запобіжний захід мають вже четверо учасників схеми. Обрання запобіжки п’ятому відбудеться 1 січня. Воно також пройде у закритому режимі.
Що відомо про корупцію у Верховній Раді?
27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи з нардепів, яка діяла у Раді з 2021 року. За версією слідства, народні обранці систематично отримували хабарі за голосування "за" або "проти" певних законопроєктів.
Зазначається, що у групі були чітко розподілені ролі. Частина учасників координувала інших депутатів через чат у месенджері, повідомляла, які рішення потрібно підтримати або заблокувати, а також відповідала за отримання, розподіл і передачу грошей. Інші депутати мали виконувати ці вказівки.
29 грудня підозри вручили 5 нардепам від фракції "Слуга народу", зокрема, Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кісєлю. Останньому з них 30 грудня вже обрали запобіжний захід у вигляді застави.