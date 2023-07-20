ВСУ ликвидировали российского военкора Лучина: наши хакеры раньше заказывали ему секс-игрушки

Михаил Лучин был российским военкором, вел телеграм-канал "Миша на Донбассе". Он прославился не только пропагандой, но и тем, что над ним шутили украинские хакеры.

На фронте погиб один из Z-военкоров, Михаил Лучин. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Также подтвердил информацию Сергей Стерненко.

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Российский пропагандист погиб в три ночи под Красногоровкой. Враг пытался атаковать шахту, но его позиции накрыла "Стугна-П" николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также украинские военные уничтожили российские БМП и танки.

: 79 ОДШБр воюет на Марьинском направлении, где продолжаются тяжелые бои.

Михаил Лучин вел телеграм-канал, в описании которого указано "Доброволец из Москвы. Поехал посмотреть что к чему - решил остаться".

В своих последних сообщениях он отмечает "Враг оказывает ожесточенное сопротивление. Не жалеет вагоны снарядов", показывает укрепление российских окопов и просит "максимизировать дополнительную защиту", которая должна спасти россиянам жизнь и технику.

А также показывает нацистские символы, утверждая, что они найдены на украинских позициях.

Что еще известно о Михаиле Лучине

Он был командиром взвода БПЛА, но прославился не этим. В марте 2023 года Лучин собрал 25 тысяч долларов на дроны для российской армии. Украинские хакеры взломали его почту и аккаунт на AliExpress и заказали ему на эту сумму секс-игрушки. Карта на AliExpress привязана к определенному адресу, поэтому средства не удалось перевести на ВСУ, так что наши хакеры решили пошутить.

В начале этого года его номинировали на калужскую премию "Человек Z", посвященную "новым героям нашего времени". Там он занял второе место в номинации "Защитник".

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Военкоры как часть российской пропагандистской машины

Российские военкоры являются людьми, которые не представляют никаких СМИ и пишут от собственного лица о событиях российско-украинской войны. В основном ведут телеграм-каналы. Поскольку они пишут с полей, их сообщения могут противоречить официальной позиции Кремля. Так что Путин провел с ними встречу, чтобы обезопасить себя от критики

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