В России "мариупольского мясника" Мизинцева уволили с должности заместителя Шойгу

В России снова внезапная смена кадров. С должности заместителя министра обороны уволили генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Мизинцев отвечал за тыловое обеспечение "второй армии мира". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Мизинцева сняли с должности

Российский "военкор" Александр Сладков рассказал, что 27 апреля с должности заместителя министра обороны России уволен генерал-полковник Михаил Мизинцев, отвечавший за тыловое обеспечение армии.

Однако в минобороны России еще не сообщали об этом официально. Причина увольнения также пока неизвестна.

Что известно о "мариупольском мяснике"

Европейские, британские и украинские журналисты дали прозвище Мизинцеву "мариупольский мясник".

Мизинцев возглавлял ранее операцию в Сирии. Что касается Мариуполя, он отдавал преступные приказы. После них российские военные бомбили и роддом, и драматический театр, и детскую больницу. Также они уничтожали один жилой дом за другим.

Стиль общения Мизинцева с подчиненными мало чем отличается от коммуникативных потуг гопника из депрессивной российской глубинки. Он не проявляет никакого уважения и всячески обзывает своих "побратимов по оружию".

Мизинцев в Мариуполе воспользовался опытом, полученным в Сирии, где наблюдал за жестокими бомбардировками, уничтожившими большую часть Алеппо. Как и в Алеппо, он сначала отрезал украинские силы от их линий поставки. В итоге Мизинцев получил прозвище "мариупольский резник".

В марте 2022 года в разведке подтвердили, что за облогой Мариуполя стоит генерал-полковник Михаил Мизинцев. Жестокость Мизинцева не имеет границ, так что ожидать от него можно любых решений.

Мизинцева обвиняют в максимальной жестокости. Он ее проявлял по отношению к мирному населению Мариуполя, когда город находился в российской облоге.