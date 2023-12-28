Это год героизма и силы, – у Зеленского подвели итоги 2023 года

Завершается 2023 и почти 2 года полномасштабной войны России против Украины. Каждый день украинские защитники ценой собственной жизни сдерживают российское нашествие.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью для 24 Канала подвел итоги года. Он подчеркнул, что Украина – единственная страна, которая может противостоять России и, несмотря на все внешние и внутренние дискуссии, продолжает это делать.

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"Это год определенных депрессий, потому что два года войны – это в наше время очень большой промежуток времени. Но это год стойкости, героизма, это год того, что Украина точно зафиксирована как единственная способная сегодня страна, чтобы противостоять России", – отметил Подоляк.

Второй год полномасштабного противостояния

Михаил Подоляк называет 2023 выдающимся. По его словам, вопреки моральной усталости, Украина стоит и имеет определенные очень важные результаты в войне. Важно, что Россия никуда не продвигается.

"Для меня было загадочно, почему все ожидали скорой победы над Россией. Да, у нас были определенные надежды на то, что будет харьковский сценарий везде. Но нужно не забывать, что это Россия, которая также подсознательно понимает, что "либо пан, либо пропал". То есть либо они выстоят, либо они проиграют и тогда исчезнут в таком неоимперском виде, как мы видим сегодня", – сказал чиновник.

Постепенно перестраивается отношение мира к Украине. Как сказал Подоляк, ранее нашу страну считали подконтрольной территории бывшего Советского Союза. И это создавало впечатление, будто мы отдельные, но не самостоятельные. Сейчас все поменялось.

Сегодня мы абсолютно самостоятельны, субъектны, возле нас все больше и больше сплачиваются люди, которые понимают ту ценность, которую Украина несет для современного мира, что она сегодня делает на поле боя. Но главное для меня то, что Украина, несмотря на внутренние, внешние дискуссии, продолжает эффективно сдерживать Россию. Еще раз подчеркиваю, что Украина – сегодня единственная страна, которая может противостоять России,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Свой тезис чиновник основывает на социологии, которая есть в других странах. Также он подчеркнул, что Россия отправила для войны в Украину все, что у нее есть. Речь как о технике и оружии, так и о человеческом мобилизационном потенциале.

"Россия сегодня истерически ищет любые возможности, чтобы Шойгу мог заявить, что они "устояли против украинского контрнаступления". Это есть синонимом 2023 года: Россия пока немного устояла перед украинскими наступательными операциями", – пояснил Подоляк.

Солидаризации со стороны так называемой российской оппозиции нет. Поэтому ключевую работу по демонтажу современной "путинской вертикали" проделает исключительно Украина.

"И Вооруженные Силы, и политические, и дипломатические, и информационные инструменты, которые будет использовать Украина, – это 100% залог успеха в этой войне. Все остальное – это дополнительно. Если кто-то поможет, рядом стоит – супер. Не поможет – мы и не рассчитывали. Кроме наших западных партнеров, ведь они точно понимают все риски, которые генерирует современная Россия. И потому все больше будут вкладываться в Украину. Для меня это – ключевой итог 2023-го – увеличены непосредственно военные пакеты от национальных правительств многих европейских стран", – добавил чиновник.

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