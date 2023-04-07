Это блеф – Подоляк о выдумках разведки России и "сливе" документов о наступлении ЗСУ

Утром 7 апреля в СМИ сообщили об "утечке" документов по украинскому наступлению, к которому может быть причастна Россия. Однако такие информационные вбросы – лишь последствия деградации российской разведки.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он утверждает, что после распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов – это фотошоп и "виртуальные псевдосливы".

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Оккупанты пытаются сорвать контрнаступление ВСУ

Москве очень хочется сорвать украинское контрнаступление. Но подлинные планы россияне увидят на поле. Скоро,

– говорится в сообщении.

Впоследствии Подоляк аргументировал свое мнение. Он утверждает, что если оккупанты пытаются создать вид, будто они что-то знают, – значит, они ничего не знают.

"Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, принимающих решение", – отметил чиновник.

Подоляк добавляет, что Россия ищет любые способы перехватить информационную инициативу, попытаться повлиять на сценарные планы контрнаступления Украины и испугать своей "осведомленностью".

Однако, по словам советника главы ОП, это лишь стандартные элементы оперативной игры российской разведки – ничего больше. Подоляк подчеркнул, что к реальным планам Украины эти информационные российские вбросы не имеют отношения.

Российская пропаганда снова играет в игры

Подоляк считает, что опубликованные данные скорее опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации.

Кроме того, должностное лицо говорит, что любая война предусматривает постоянные попытки разведорганов вражеской стороны получить доступ к наработкам Генерального штаба.

"И если бы Россия действительно получила реальные сценарные заготовки – она вряд ли бы обнародовала их. Ведь гораздо выгоднее заготовить собственные встречные ловушки, оставляя при этом другую сторону в незнании о собственном знании. В то же время, публикация сегодня – это безусловное доказательство исключительно оперативной информационной игры России", – подчеркнул Подоляк.

Что предшествовало