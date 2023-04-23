В России массово отменяют акцию "Бессмертный полк": в ОП назвали причины

Недавно в приграничных областях России объявили об отмене парадов на 9 мая. Такие решения местные власти приняли "для обеспечения безопасности населения".

Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона прокомментировал, почему в России боятся проводить подобные мероприятия. По его словам, есть три основные причины.

Смотрите также Россиянам повезло: еще чуть-чуть и сложился бы целый дом, – офицер ВСУ о бомбе в Белгороде

Что означает отмена "Бессмертных полков"

Подоляк очертил причины подобных действий Кремля. Отмены "Бессмертных полков" означают три вещи:

растерянность;

страх;

афганизация.

По мнению Подоляка, россияне понимают, что все идет по плану, однако он не отвечает их ожиданиям. Также советник главы ОП подчеркнул, что на эти парады могут выйти люди, вернувшиеся с войны и не воплотившие свои амбиции.

Подоляк отметил, что с начала войны в России значительно увеличилось количество уголовных правонарушений. Такая статистика обусловлена тем, что в Россию вернулись многие желающие реализовать то, что не удалось реализовать в Украине. Речь идет о комплексах ненависти россиян.

Они вернулись с этими комплексами в Россию. Эти люди могут выйти на парады и проявить эти комплексы.

– считает Подоляк.

По его словам, эти три составляющие обнуляют всю концепцию "великой России". Следовательно, проводить парады на этом фоне означает подчеркнуть, что ситуация в стране неуправляемая и увеличить шансы на внутренние мятежные проявления.

Что известно об отмене "Бессмертного полка"