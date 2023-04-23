В России массово отменяют акцию "Бессмертный полк": в ОП назвали причины
Недавно в приграничных областях России объявили об отмене парадов на 9 мая. Такие решения местные власти приняли "для обеспечения безопасности населения".
Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона прокомментировал, почему в России боятся проводить подобные мероприятия. По его словам, есть три основные причины.
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Что означает отмена "Бессмертных полков"
Подоляк очертил причины подобных действий Кремля. Отмены "Бессмертных полков" означают три вещи:
- растерянность;
- страх;
- афганизация.
По мнению Подоляка, россияне понимают, что все идет по плану, однако он не отвечает их ожиданиям. Также советник главы ОП подчеркнул, что на эти парады могут выйти люди, вернувшиеся с войны и не воплотившие свои амбиции.
Подоляк отметил, что с начала войны в России значительно увеличилось количество уголовных правонарушений. Такая статистика обусловлена тем, что в Россию вернулись многие желающие реализовать то, что не удалось реализовать в Украине. Речь идет о комплексах ненависти россиян.
Они вернулись с этими комплексами в Россию. Эти люди могут выйти на парады и проявить эти комплексы.
– считает Подоляк.
По его словам, эти три составляющие обнуляют всю концепцию "великой России". Следовательно, проводить парады на этом фоне означает подчеркнуть, что ситуация в стране неуправляемая и увеличить шансы на внутренние мятежные проявления.
Что известно об отмене "Бессмертного полка"
- Каждый год тысячи сумасшедших россиян выходят на улицы 9 мая, чтобы "отпраздновать подвиги дедов", повесить их изображение на палку и в экзальтированных конвульсиях пройтись по улицам Москвы, Питера и других городов.
- В то же время, в этом году "что-то случилось" и никто в России не будет ходить с фотографиями "дедов" на палках весь день. И нет, не стоит надеяться, что граждане враждебного государства поумнели.
- Организаторы "Бессмертного полка" заявили, что отменяют проведение акции в очном формате.
- Военный эксперт Алексей Гетьман объяснил, что русская власть просто побоялась возможного возмущения народа. С этим мнением перекликаются данные от британской разведки. Там считают, что Россия отменила акцию "Бессмертный полк", потому что боится показать настоящие масштабы потерь на войне в Украине.