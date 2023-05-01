В советах Верещук и Лубинца нет противоречий, – Подоляк о российских паспортах
Источник:Михаил Подоляк
Украинцев на оккупированных территориях озадачили заявления Ирины Верещук и Дмитрия Лубинца о российских паспортах. Если омбудсман призвал соглашаться на такие документы, Верещук призвала ни в коем случае не сотрудничать с оккупантами.
Впрочем, советник Главы ОП Михаил Подоляк разъяснил такие заявления. По его словам, украинцы на оккупированных территориях могут взять российский паспорт при определенных условиях.
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О каких условиях идет речь
В советах представителей государства Дмитрия Лубинца и Ирины Верещук гражданам на оккупированных территориях нет никаких противоречий. Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток – берите,
– объяснил Подоляк.
Он также подчеркнул, что принципиальная гражданская позиция заслуживает высокой оценки, однако никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан.
Советник Главы ОП отметил, что Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство".
"Ключевое – пассивно, под жестким принуждением. Потому что это (принуждение к ненужному российскому паспорту) одна из важных технологий запугивания со стороны РФ и безусловный признак системного геноцидного формата войны", – говорится в посте.
В то же время Подоляк подчеркивает, что каждый из тех, кто активно способствовал оккупантам, занимали должности в оккупационных администрациях, помогали в организации "референдумов" и под камеры брали российские паспорта, будет отвечать перед законом.
Что предшествовало
- В конце апреля 2023 года российский диктатор подписал указ о признании иностранцами на временно оккупированных территориях людей, имеющих паспорт.
- Поэтому их могут депортировать с временно оккупированных территорий Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.
- Буквально накануне решения окупантов советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что без гражданства России в Мариуполе выжить невозможно. Надо подать документы на так называемый паспорт.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что граждане Украины на оккупированных территориях должны брать российский паспорт или уезжать. Ведь в этом случае говорится о сохранении жизни.
- В то же время, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что ее позиция остается неизменной. Она еще раз просит у жителей оккупированных территорий, чтобы те не сотрудничали с оккупантами и дождались ВСУ.