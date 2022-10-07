Подоляк сравнил Путина с диктатором, считавшим себя "владыкой всех зверей на земле"
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Российский президент в своих решениях схож с диктатором-людоедом из Уганды Иди Амином. Тот называл себя "завоевателем Британской империи".
Такое сходство подметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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"Угандийский диктатор Иди Амин называл себя владыкой всех зверей на земле, рыб в море и завоевателем Британской империи (все равно никто не мог проверить). Путин называет себя владельцем Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и украденной ЗАЭС. Найдите 10 отличий", – написал Подоляк.
На сообщение в твиттере сразу же начали отвечать люди. Они указали другие черты, указывающие на сходство диктаторов Уганды и России. Что пишут пользователи соцсетей:
- "Я нашла одну общую черту – проблемы с головой".
- "Никакого отличия нет. И кончит жизнь так же" (угандийский диктатор страдал повышенным кровяным давлением, которое в конце концов и вызвало кому; Иди Амин скончался в возрасте 75 лет).
- "Путин, вдобавок ко всем своим "заслугам" еще и плагиатор".
Украина не видит смысла вести переговоры с Путиным
Ранее Михаил Подоляк заявлял, что Украине нет смысла вести мирные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и его окружением. Диалог возможен, но только при смене власти в России. А на днях Владимир Зеленский даже подписал указ о том, что Украина не будет вступать ни в какие переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.
Он отметил, что проводить переговоры с Россией, которая пытается присвоить себе украинские территории, продолжает обстреливать Украину ракетами и нарушать международное право в полном объеме, нет никакого смысла.
К тому же в нынешних условиях, когда Украина имеет военные успехи, переформатированную повестку дня, консолидированную поддержку партнеров и понимание своей стратегии, возникает вопрос – зачем нам вообще идти на ультимативные требования России под видом переговоров, спросил Подоляк.
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