"В Польше будет то, что сейчас в Украине": украинский военный записал обращение к полякам

В польском сегменте интернета распространяют видео, где боец ВСУ обращается к полякам. Михаил Савицкий с позывным "Скрипач" имеет польские корни, до войны он работал в запорожском театре. 24 Канал расскажет детали об обращении Савицкого.

Ситуация на границе с Польшей сейчас очень сложная, ведь польские фермеры начали более жесткую блокаду. 20 февраля они снова высыпали зерно, блокировали железную дорогу, а СМИ сообщили даже о том, что протестующие остановили автобус и один из пассажиров был задержан неизвестными.

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Что сказал украинский артист с польскими корнями и воин ВСУ полякам

Приветствую вас из Украины. Хочу напомнить о том, что у нас идет война и что сейчас мы очень нуждаемся в помощи, в помощи помощи друзей, на которых всегда можно положиться. И это поляки. Все очень просто: мы вместе боремся и вместе воюем,

– сказал он.

Михаил Савицкий отметил, что нашему государству было бы очень трудно без помощи Польши, ведь "мы бы не смогли побеждать там, где мы сейчас побеждаем, и стоять там, где мы сейчас стоим". У Украины мало боеприпасов, страна нуждается в поддержке.

"Польша – это наш друг, это наш брат. Да, у нас тяжелая общая история, да, такое было. Но вместе, сейчас мы боремся с Россией. (...) А все же прекрасно понимают: если Россию мы здесь не остановим, то она пойдет дальше и в Польше будет то, что сейчас в Украине. И эта тяжелая общая история нас обязывает к действиям, к определенным действиям. Мы просто ее должны помнить и идти дальше к нашей общей победе", – призвал Михаил.

Далее в ролике он объяснил, что судьбы наших двух народов связаны, именно поэтому боец обвязал себя двумя флагами. Михаил Савицкий говорил очень спокойно и взвешенно, без лишней патетики, и поэтому его слова очень убедительны.

Я являюсь украинцем с польскими корнями и хочу вам, мои дорогие друзья, сказать: все, что происходит на границе, – это лишь политика. Но нам вместе с вами нужно победить нашего врага. Мы обязательно победим. Слава Украине! Jeszcze Polska nie zginęła!

– завершил он свой ролик.

Что интересно, в комментариях под его видео на ютубе есть сообщение "Я фермер и не поддерживаю блокирование границы ни перевозчиками, ни фермерами".

Кто такой Михаил Савицкий

Мужчина окончил театральное училище в Запорожье. До войны работал в Запорожском академическом музыкально-драматическом театре имени Магара. На скрипке Михаил играл в запорожской музыкальной группе.

Его дедушка родом из Варшавы. Савицкий увлекается польской культурой и историей, один из его любимых фильмов – "Огнем и мечом".

Сейчас он аэроразведчик, но до дронов работал с гранатометом.