Навсегда 26: погиб командир отделения взвода ПТРК, который получил тяжелые ранения в Донецкой области

К сожалению, Украина потеряла еще одного защитника. В больнице в Донецкой области оборвалась жизнь 26-летнего командира Михаила Старошевского из Тернопольской области.

На войне Михаил командовал отделением взвода противотанковых ракетных комплексов. Храброе сердце защитника Украины не выдержало тяжелых ранений, полученных во время службы.

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Збаражская община получила трагическое известие

О том, что подтвердилась гибель збаражанина Михаила Старошевского, сообщил председатель общества Роман Поликровский.

К несчастью, печальное известие о гибели баранина Михаила Старошевского официально подтверждено,

– отметил он.

Старший солдат ВСУ попал под вражеский обстрел, когда выполнял боевое задание у поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

Он получил множественные ранения. Воина доставили в больницу в Константиновку.

Храброе сердце защитника Украины перестало биться в стенах больницы 22 января.

Искренняя улыбка. Добрые глаза. Таким будут помнить Михаила родные и знакомые. Как на этой фотографии… Жестокая война оборвала молодую жизнь. Вечная память и честь!,

– написали земляки военного под новостями о его гибели.

Глава общины Роман Поликровский отметил, что о встрече траурного кортежа, с которым защитник будет возвращаться в родной дом, общине сообщат дополнительно.

"Искренне разделяем горе непоправимой потери с родными и близкими Михаила. Вечная слава Герою!", – добавил городской голова Збаража.

Полегли в бою за Украину

Война с российскими оккупантами унесла жизни солдата ВСУ Петра Свинара из Львовской области. Защитник погиб от вражеской ракеты в Донецкой области.

24 января на передовой оборвалась жизнь бывшего футболиста Сергея Рожко. Защитнику Украины было всего 38 лет.

В результате артобстрела в Донецкой области погиб военный Дмитрий Матвиенко. Человек имел степень кандидата технических наук и работал в одном из университетов Черкасс.

также выражает соболезнования родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, который отдал свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.