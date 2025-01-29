В Донецкой области погиб морпех Михаил Стрелецкий: ему было всего 23 года

В Донецкой области, сдерживая врага, погиб 23-летний морской пехотинец из села Братковцы Ивано-Франковской громады Михаил Стрелецкий.

Ему было всего-навсего 23 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на старосту Братковецкого старостинского округа Назара Рыбака и Суспильне.

Смотрите также До последнего вздоха защищал родную землю: на войне погиб криворожанин Владимир Шевчук

Что известно о погибшем защитнике

Как рассказал староста округа, Михаил Стрелецкий родился 17 октября 2001 года, проживал в селе Братковцы, что в Ивано-Франковской области. Он служил в отделении морской пехоты 503 отдельного батальона.

Михаил был на фронте ориентировочно с весны 2024 года. Но, к сожалению, погиб, защищая страну от россиян,

– отметил Назар Рыбак.

Согласно обнародованной информации, защитник погиб 25 января 2025 года вблизи поселка Котлино Покровского района Донецкой области. Известно, что дома у Михаила Стрелецкого остались мать, брат и сестра.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Михаила. Светлая и вечная память Герою.

Напомним также, что 22 января 2025 года во время выполнения боевых задач в районе населенного пункта Андреевка Волновахского района Донецкой области, в результате артиллерийского обстрела погиб украинский защитник Денис Шайдуров.