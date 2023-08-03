Думали, что арестован: в ISW сказали, о чем свидетельствует появление российского генерала Теплинского

Враждебное государство планирует сформировать два новых полка военно-десантных войск до конца этого года. Будет отвечать за это генерал-полковник Михаил Теплинский. Ранее была информация о якобы его аресте из-за вероятной связи с группой "Вагнера".

Следует сказать, что Теплинский официально является командующим воздушно-десантными войсками России. Кроме создания новых полков, он планирует восстановить 104 дивизию. Такая активность генерал-полковника достаточно интересна, поскольку он, как пишут аналитики, враждебно относится к главе генштаба Валерия Герасимова и, очевидно, связан с наемниками Евгения Пригожина.

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Теплинский вылез в публичное пространство

Аналитики из Института изучения войны утверждают, что Теплинский неоднократно жаловался на высшее российское военное командование. Таким образом он, очевидно, "подавал пример" другим российским военным командирам.

Публичное появление Теплинского и его комментарии о прямой поддержке командной структуры министерства обороны свидетельствуют о том, что МО заставило Теплинского публично присоединиться к своей политике.

В то же время, были слухи о том, что после мятежа Пригожина в июне Теплинского из-за связи с "Вагнером" якобы арестовали. Также весь июль распространялась неподтвержденная информация о коренной смене военного руководства Кремля. Похоже, что и то, и другое не соответствует действительности.

России не хватает кадров для новых полков

Перед заявлением Теплинского о создании новых полков министр обороны России Сергей Шойгу объявил о реорганизации Московского, Ленинградского военных округов и формировании нескольких новых корпусов.

Россия, скорее всего, укомплектует новые формирования ВДВ неподготовленным, а не опытным персоналом. Также вряд ли Кремль наберет достаточно персонала, чтобы укомплектовать даже одно новое формирование армейского уровня без проведения общей мобилизации.

– констатировали аналитики.

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Проблем много – решения сомнительны