Задержание Михаила Ткача в Польше: в полиции сказали, что не арестовывали журналиста
Источник:Podlaska Policja
Украинский журналист Михаил Ткач 27 февраля заявил, что его задержали польские правоохранители во время работы над материалом. Однако в полиции Польши опровергли эту информацию.
Правоохранители Подляского воеводства отметили, что "не задерживали журналиста из Украины". Это произошло после того, как Михаил Ткач публично сообщил о своем аресте на польско-белорусской границе.
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В польской полиции опровергли арест журналиста из Украины
Полиция Подляского воеводства в соцсетях обнародовала сообщение, предупреждая о фейковых новостях. Правоохранители утверждали, что не задерживали журналиста из Украины, а вся информация относительно этого ареста – ложная.
Сообщением, которое распространила полиция Подляского воеводства, также поделился верифицированный аккаунт полиции Польши. Однако впоследствии почему-то удалил из своих страниц в сети.
Кроме того, посол Украины в Польше Василий Зварыч подтвердил в комментарии изданию Wirtualna Polska свое вмешательство в дело задержанного журналиста. Дипломат отметил, что команда Ткача снимала движение поездов и запускала дрон. Тогда полиция решила провести проверку, чтобы убедиться, что это не были провокаторы. А дело с арестом было быстро решено.
Хотя польские правоохранители не назвали имя журналиста, о котором идет речь, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил о его задержании 27 февраля. Некоторые польские СМИ предположили связь между этими двумя событиями.
Михаил Ткач заявлял, что его арестовали в Польше
- Украинский журналист УП Михаил Ткач 27 февраля сообщил, что его арестовали в Польше на польско-белорусской границе. В частности, он записывал материал о транзите продукции из России и Беларуси в Польшу.
- По словам журналиста, польские правоохранители обыскали их машину и самих медийщиков. Польские правоохранители выбросили вещи журналистов на капот, а также забрали все карты памяти с камер, телефоны и документы.
- Ткач отметил, что часть материалов полицейские стерли с карты памяти. Кроме того, правоохранители спрашивали, собираются ли журналисты рассказывать о своем аресте публично.
- После того, как журналиста отпустили, Ткач отметил, что четыре часа находился в отделении без права на звонок, без телефонов, и два часа стоя во дворе комендатуры без разрешения сесть. Он также поблагодарил посла Украины в Польше и консула за помощь в освобождении из ареста.