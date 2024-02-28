Снимал торговлю с Россией: полиция Польши объяснила, почему задержали журналиста Михаила Ткача

В Польше на границе с Беларусью 27 февраля на несколько часов задержали журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача и его оператора. Польские правоохранители объяснили свой поступок.

Напомним, что ранее журналист Михаил Ткач снимал материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью и Россией. Во время задержания журналист находился на польско-белорусской границе. Часть отснятых материалов польские правоохранители удалили.

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Как объяснили свои действия польские правоохранители

По данным полиции Подляского воеводства, правоохранители получили обращение от "обеспокоенного мужчины", который заявлял, что два человека два дня находились возле железнодорожного пути в Луковском повете.

Также в полиции заявили, что мужчины фотографировали и использовали дрон.

Принимая во внимание внутреннюю безопасность страны и тот факт, что железнодорожные пути, особенно в приграничных воеводствах, являются стратегическими местами, полиция приняла меры в отношении указанных лиц. Оба мужчины общались на украинском языке, назывались журналистами,

– говорится в сообщении полиции.

Как отметили правоохранители, в транспортном средстве украинских медийщиков были электронные устройства, дрон и камеры.

Из-за языкового барьера и необходимости проверки предоставленных документов якобы было необходимо выполнять деятельность в подразделении полиции.

Они добавили, что для установления личностей журналистов провели "тщательную проверку причины их пребывания на железнодорожном узле".

Правоохранители также утверждают, что "ни один из мужчин, в отношении которых велись действия, не сообщил в полицию о повреждении оборудования". Все документы и вещи им также якобы вернули.

Нынешняя ситуация на нашей восточной границе обусловливает повышенную бдительность как служб, так и общества. Полиция проверяет всю информацию от жителей относительно тревожных событий, которые могут представлять потенциальную угрозу государственной безопасности,

– отметили польские правоохранители.

Что известно о задержании Михаила Ткача в Польше: главное