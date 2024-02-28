Снимал торговлю с Россией: полиция Польши объяснила, почему задержали журналиста Михаила Ткача
Источник:Полиция Польши
В Польше на границе с Беларусью 27 февраля на несколько часов задержали журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача и его оператора. Польские правоохранители объяснили свой поступок.
Напомним, что ранее журналист Михаил Ткач снимал материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью и Россией. Во время задержания журналист находился на польско-белорусской границе. Часть отснятых материалов польские правоохранители удалили.
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Как объяснили свои действия польские правоохранители
По данным полиции Подляского воеводства, правоохранители получили обращение от "обеспокоенного мужчины", который заявлял, что два человека два дня находились возле железнодорожного пути в Луковском повете.
Также в полиции заявили, что мужчины фотографировали и использовали дрон.
Принимая во внимание внутреннюю безопасность страны и тот факт, что железнодорожные пути, особенно в приграничных воеводствах, являются стратегическими местами, полиция приняла меры в отношении указанных лиц. Оба мужчины общались на украинском языке, назывались журналистами,
– говорится в сообщении полиции.
Как отметили правоохранители, в транспортном средстве украинских медийщиков были электронные устройства, дрон и камеры.
Из-за языкового барьера и необходимости проверки предоставленных документов якобы было необходимо выполнять деятельность в подразделении полиции.
Они добавили, что для установления личностей журналистов провели "тщательную проверку причины их пребывания на железнодорожном узле".
Правоохранители также утверждают, что "ни один из мужчин, в отношении которых велись действия, не сообщил в полицию о повреждении оборудования". Все документы и вещи им также якобы вернули.
Нынешняя ситуация на нашей восточной границе обусловливает повышенную бдительность как служб, так и общества. Полиция проверяет всю информацию от жителей относительно тревожных событий, которые могут представлять потенциальную угрозу государственной безопасности,
– отметили польские правоохранители.
Что известно о задержании Михаила Ткача в Польше: главное
- Журналист рассказал, что, в то время, когда польские фермеры блокируют украинско-польскую границу, команда УП решила проверить, что происходит на польско-белорусской границе. Во время съемки материала к команде медийщиков подъехали польские полицейские и показали значок.
- Далее команду УП привезли в комендатуру. Около 10 человек начали обыскивать их машину и самих медийщиков. Польские правоохранители выбросили вещи журналистов на капот, а также забрали все карты памяти с камер, телефоны и документы.
- По его словам, он сказал, что они снимали о том, как Польша торгует с Россией через Беларусь, и как Польша торгует с Беларусью. Как сельскохозяйственная продукция идет из России и Беларуси в Польшу.
- Он добавил, что было видно, как представители польской спецслужбы перепугались. Ведь начали спрашивать, кто еще владеет этой информацией, знают ли об этом украинские чиновники, кто источники журналистов и сколько времени они работают над этой темой.
- Ткач отметил, что его и оператора польские правоохранители удерживали в комендатуре не менее 4 часов. Отпустили команду УП только после разрешения "сверху", а до этого журналистам не позволяли ни с кем связаться.
- После того, как журналистам вернули карточки памяти, стало известно, что некоторые отснятые материалы удалили. Кроме того, полицейские повредили подзарядку для аккумуляторов на камеры.