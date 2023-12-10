Главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции посетил украинских бойцов на передовой

Главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции генерал Микаэль Бюден посетил позиции украинских военных на передовой. Речь идет о бойцах ВСУ, защищающих Украину на Востоке.

Бюден пообщался с украинскими воинами, в том числе с проходившими учения в Швеции. Страна не прекращает свою поддержку Украины.

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Детали визита шведского генерала

Главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции генерал Микаэль Бюден 10 декабря посетил позиции, на которых базируются бойцы 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что во время встречи генерал Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции. Он высоко оценил профессиональное мастерство. Украинские бойцы же поблагодарили шведского главнокомандующего и его государство за непрерывную поддержку нашей страны в борьбе за независимость.

Визит Микаэля Бюдена на передовую: смотрите видео

Международная поддержка Украины