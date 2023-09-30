На прощание "забил гол в ворота" Трампа: генерал Марк Милли официально ушел в отставку

В США сменили главнокомандующего армией. Во время последней речи Милли скрыто упрекнул бывшего президента США.

По данным СМИ, генерал, прощаясь, намекнул на желание экс-президента Дональда Трампа быть похожим на диктатора.

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Камень в сторону Трампа

В своем выступлении Милли подчеркнул, что войска приносят присягу конституции, а не "диктатору-подражателю", имея в виду Трампа.

Мы не присягаем королю или королю, тирану или диктатору. Мы не присягаем тому, кто стремится стать диктатором. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции,

– подчеркнул Милли.

Следует отметить, что слова генерала вызвали громкую реакцию у аудитории.

: Милли на должность главы Генштаба в 2019 году выдвинул именно Трамп. Однако со временем между ними испортились отношения. Генерал даже публично извинялся за то, что присоединился к экс-президенту.

Байден рассказал о подвиге Милли

Тем временем нынешний президент США Джо Байден поблагодарил Милли за его "бесценное" партнерство. Байден назвал генерала "непреклонным перед лицом опасности" и упомянул о его подвиге.

Оказывается, тот "однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать им двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих".

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