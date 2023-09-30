На прощание "забил гол в ворота" Трампа: генерал Марк Милли официально ушел в отставку
Источник:Reuters
В США сменили главнокомандующего армией. Во время последней речи Милли скрыто упрекнул бывшего президента США.
По данным СМИ, генерал, прощаясь, намекнул на желание экс-президента Дональда Трампа быть похожим на диктатора.
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Камень в сторону Трампа
В своем выступлении Милли подчеркнул, что войска приносят присягу конституции, а не "диктатору-подражателю", имея в виду Трампа.
Мы не присягаем королю или королю, тирану или диктатору. Мы не присягаем тому, кто стремится стать диктатором. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции,
– подчеркнул Милли.
Следует отметить, что слова генерала вызвали громкую реакцию у аудитории.Справка : Милли на должность главы Генштаба в 2019 году выдвинул именно Трамп. Однако со временем между ними испортились отношения. Генерал даже публично извинялся за то, что присоединился к экс-президенту.
Байден рассказал о подвиге Милли
Тем временем нынешний президент США Джо Байден поблагодарил Милли за его "бесценное" партнерство. Байден назвал генерала "непреклонным перед лицом опасности" и упомянул о его подвиге.
Оказывается, тот "однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать им двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих".
Новым главой Генштаба стал Чарльз Браун: что о нем известно
- 20 сентября сенат большинством голосов утвердил генерала Чарльза Брауна на должность главы Генштаба. Его кандидатуру выдвинул сам президент Байден. Известно, что Браун – бывший военный лётчик. Имеет опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе. В 2020 году он был назначен главнокомандующим ВВС. Его долго не могли утвердить в должности главы Генштаба из-за сопротивления сенатора-республиканца Томми Тубервиля.
- Браун станет вторым афроамериканцем, возглавляющим Объединенный комитет начальников штабов.
- В 2020 году журнал Time включил Брауна в список 100 самых влиятельных людей мира.
- Браун принимал участие в вопросах по вооружению, подготовке и консультированию украинских военных до и после российского вторжения в 2022 году.
- По словам новоиспеченного главнокомандующего армией, Украина продемонстрировала ценность того, как обмен информацией может сблизить союзников и партнеров.