Укрепляем безопасность, – Кабмин выделил более миллиарда гривен на усиление обороны в 2 областях
Источник:Денис Шмыгаль
Правительство выделило деньги из резервного фонда госбюджета. Они пойдут на укрепление оборонных рубежей в северо-восточной части Украины.
Более 1,2 миллиарда гривен пойдут на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины. Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль сказал 15 августа на заседании Кабмина.
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Какие именно области усилят
По словам премьера, будет усилена оборона на Харьковщине и Черниговщине.
По запросу Харьковской и Черниговской ОВА направляем 911,5 миллиона для Харьковщины и более 363 миллиона гривен для Черниговщины на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений,
– сказал Шмыгаль.
Как пояснил глава правительства, Харьковская и Черниговская ОВА являются заказчиками этих работ. Они же являются и исполнителями. Он добавил, что Кабмин укрепляет безопасность и обороноспособность Украины.
Другие заявления Шмыгаля
- Недавно премьер-министр рассказал о подготовке к зимнему сезону. Он сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов.
- Ранее Шмыгаль подчеркнул, что перед началом учебного года все школы должны быть оборудованы укрытиями. На это Кабмин выделил средства, поэтому никаких отговорок не должно быть.
- Напомним, глава правительства не так давно анонсировал предоставление грантов для создания или развития перерабатывающих предприятий. Речь идет о бизнесе на деоккупированных территориях, поскольку Кабмин хочет, чтобы люди туда вернулись и получили рабочие места.