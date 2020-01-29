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      Миллиардер Блумберг поздоровался с собакой: вместо лапы он почему-то пожал ему морду – видео

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      Визит Блумберга в штат Вермонт закончился курьезом / скриншот

      Миллиардер и кандидат в президенты США Майкл Блумберг приехал в Берлингтон, штат Вермонт, на встречу с избирателями. Там с ним случилась курьезная ситуация.

      На видео, опубликованном журналисткой CBS News, Блумберг жмет руку мужчине. Рядом с мужчиной стоит радостная собака, с которой миллиардер также решил поздороваться. Но вместо лапы он пожал ей... морду.

      К теме: Выгнать Трампа из Белого дома: Блумберг готов потратить миллиард долларов на кампанию

      Судя по реакции животного, собака не совсем поняла, что случилось.

      Смотрите видео курьезной ситуации с участием Блумберга:

       

      Что известно о Майкле Блумберге?Состояние Майкла Блумберга оценивается в 52 миллиарда долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 миллиарда долларов).

      Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал агентство финансовых новостей, которое носит его имя. Он жертвует миллионы долларов на проекты в области образования и медицины. Блумберг сначала поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Трижды переизбирался на эту должность и только в 2018 году восстановил свое членство в Демократической партии.

      Он считается умеренным демократом и выступает за участие США в международных соглашениях по контролю за климатом. Блумберг также поддерживает движение за контроль над продажей огнестрельного оружия.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Курьезные новости Майкл Блумберг
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