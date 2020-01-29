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      Мільярдер Блумберг привітався із собакою: замість лапи він чомусь потиснув йому морду – відео

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      Візит Блумберга у штат Вермонт закінчилась курйозом / скріншот

      Мільярдер і кандидат у президенти США Майкл Блумберг приїхав у Берлінгтон, штат Вермонт, на зустріч з виборцями. Там із ним трапилася курйозна ситуація.

      На відео, опублікованому журналісткою CBS News, Блумберг тисне руку чоловікові. Поруч з чоловіком стоїть радісна собака, з якою мільярдер також вирішив привітатися. Але замість лапи він потиснув йому... морду.

      До теми: Вигнати Трампа з Білого дому: Блумберг готовий витратити мільярд доларів на кампанію

      Судячи з реакції тварини, собака не зовсім зрозуміла, що трапилось.

      Дивіться відео курйозної ситуації за участі Блумберга:

      Що відомо про Майкла Блумберга?Статки Майкла Блумберга оцінюються в 52 мільярди доларів. Це майже у 17 разів більше, ніж статки Дональда Трампа (3,1 мільярда доларів).

      Блумберг був банкіром на Волл-стріт, а потім заснував агентство фінансових новин, яке носить його ім'я. Він жертвує мільйони доларів на проєкти у галузі освіти та медицини. Блумберг спочатку підтримував демократів, але став республіканцем, щоб висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка в 2001 році. Тричі переобирався на цю посаду і тільки у 2018 році відновив своє членство у Демократичній партії.

      Він вважається помірним демократом і виступає за участь США у міжнародних угодах по контролю за кліматом. Блумберг також підтримує рух за контроль над продажем вогнепальної зброї.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Майкл Блумберг Новини США
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