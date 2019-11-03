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      Милованов прокомментировал видео Дубинского "о министре-дебиле"

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      Милованов назвал милым выпущеное Дубинским видео "о министре-дебиле"
      Милованов назвал милым выпущеное Дубинским видео "о министре-дебиле" / YES 2019 (Владимир Чеппель)

      Тимофей Милованов считает "милым" видео, где нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обсуждает ситуацию с недавними образами в сторону министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

      Сам министр в ответ назвал видеоролик "очень милым" и одновременно попросил писать свою фамилию правильно "Милованов, а не Мілованов". Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

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      Видео, о котором написал Милованов, является фрагментом программы Дубинского "Деньги" на телеканале "1+1".

      Дубинский выпустил видео о министре-дебиле (ссылка внизу). Все кричат ​​"тебя мочат". По моему мнению, очень милое видео,
      – написал министр.

      Пользуясь моментом, Милованов рассказал о своих научных достижениях: трех высших образованиях, докторской степени престижного университета, научных статьях, публикациях о себе в изданиях и профессиональных достижениях.

      В то же время министр дополнил свое недавнее высказывание о книгах, отметив, что их "можно читать для саморазвития в целом".

      "Я считаю, что нужно читать научные статьи, на языке оригинала, а не научно-популярные книги. Для профессионального развития", – добавил он.

      Милованов также подчеркнул важность изменений в налоговой системе, инвестиций от бизнеса, их вовлечение в рынок земли. Он отметил, что роль государства в экономике должна уменьшаться. По его словам, государственные предприятия, которые "не являются стратегическими и не выполняют важные сервисные функции", надо приватизировать.

      Что делать с коррупцией? Амнистия и посадки тех, кто не хочет играть по новым равным правилам игры. Олигархи? Период первоначального накопления капитала закончился. Теперь олигархи должны стать цивилизованными инвесторами в экономику Украины,
      – добавил Милованов.

      Что за видео Дубинского?

      Он обсуждал ситуацию с критикой скандального выступления "Квартала" и хора имени Веревки со стороны Милованова, в котором высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Тогда министр отметил, что такие "шутки" негативно повлияют на инвестиционный климат.

      В ответ на это украинский олигарх Игорь Коломойский назвал Тимофея Милованова "дебилом". Тот, в свою очередь, пошутил: "Я знаю, что дебил". Это и обсуждал Дубинский.

      Милованов еще ничего путного не сделал, но уже вошел в историю. Точнее, он в нее вляпался,
      – сказал он.

      По словам Дубинского, "Коломойский предположил, что господин Милованов может быть дебилом". Однако уже потом Дубинский добавил, что "он дебил ненастоящий, потому что нужно иметь справку от психиатра". Затем добавил, что "у него все же есть сомнения".

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      Скандальное выступление "95 квартала" – что нужно знать?
      "Квартал 95" пошутил над недавним пожаром в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Актер Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки исполнил песню "Горіла хата". Шутку "Квартала" раскритиковало общество и представители власти. Коломойскому, к слову, выступление понравилось.

      Прокомментировали возмущение украинцев и "кварталовцы". Там заявили, что "95 квартал" – острая политическая сатира. По их словам, так было, есть и будет, "Даже если это не нравится некоторым политикам".

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Горила хата: скандал с "95 кварталом" Министерство экономического развития и торговли Олександр Дубинский Тимофей Милованов
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