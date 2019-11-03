Милованов прокоментував відео Дубінського "про міністра-дебіла"

Тимофій Милованов вважає "милим" відео, де нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський обговорює ситуацію із нещодавніми образами у бік міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Сам міністр у відповідь назвав відеоролик "дуже милим" і водночас попросив писати своє прізвище правильно "Милованов, а не Мілованов". Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Знайте більше: "Готуйся до похорону": Милованов розповів про погрози його заступникам

Відео, про яке написав Милованов, є фрагментом програми Дубінського "Гроші" на телеканалі "1+1".

Дубинський випустив відео про міністра-дебіла (посилання внизу). Всі кричать "тебе мочать". На мою думку, дуже миле відео,

– написав міністр.

Користуючись моментом, Милованов розповів про свої наукові досягнення: три вищих освіти, докторський ступінь з престижного університету, наукові статті, публікації про себе у виданнях та професійні досягнення.

Водночас міністр доповнив своє нещодавнє висловлювання про книги, зазначивши, що їх "можна читати для саморозвитку в цілому".

"Я вважаю, що потрібно читати наукові статті, в мові оригіналу, а не науково-популярні книжки. Для професійного розвитку", – додав він.

Милованов також наголосив на важливості змін у податковій системі, інвестицій від бізнесу, їхнього залучення в ринок землі. Він зазначив, що роль держави в економіці має зменшуватись. За його словами, державні підприємства, які "не є стратегічними та не виконують важливі сервісні функції", треба приватизувати.

Що робити з корупцією? Амністія та посадки тих, хто не хоче грати за новими рівними правилами гри. Олігархи? Період первинного накопичення капіталу закінчився. Тепер олігархи мають стати цивілізованими інвесторами в економіку України,

– додав Милованов.

Що за відео Дубінського?

Він обговорював ситуацію із критикою скандального виступу "Кварталу" та хору імені Верьовки з боку Милованова, у якому висміяли підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Тоді міністр зазначив, що такі "жарти" негативно вплинуть на інвестиційний клімат.

У відповідь на це український олігарх Ігор Коломойський назвав Тимофія Милованова "дебілом". Той, зі свого боку, пожартував: "Я знаю, що дебіл". Це і обговорював Дубінський.

Милованов ще нічого путнього не зробив, але вже увійшов в історію. Точніше, він в неї вляпався,

– сказав він.

За словами Дубінського, "Коломойський припустив, що пан Милованов може бути дебілом". Однак вже згодом Дубінський додав, що "він дебіл несправжній, бо треба мати довідку від психіатра". Потім додав, що "у нього таки є сумніви".

Читайте також: Богдан з Бакановим не билися, – спростування від Офісу Президента

Скандальний виступ "95 Кварталу" – що треба знати?"Квартал 95" пожартував над нещодавньою пожежею у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Актор Євген Кошовий разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Жарт "кварталу" розкритикувало суспільство і представники влади. Коломойському, до слова, виступ сподобався.



Прокоментували обурення українців і "кварталівці". Там заявили, що "95 квартал" – гостра політична сатира. За їхніми словами, так було, є і буде, "Навіть, якщо це не подобається деяким політикам".