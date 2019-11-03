12:54
3 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Милованов прокоментував відео Дубінського "про міністра-дебіла"

      443 Читать новость на русском
      Милованов назвав милим випущене Дубінським відео "про міністра-дебіла"
      Милованов назвав милим випущене Дубінським відео "про міністра-дебіла" / YES 2019 (Володимир Чеппель)

      Тимофій Милованов вважає "милим" відео, де нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський обговорює ситуацію із нещодавніми образами у бік міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

      Сам міністр у відповідь назвав відеоролик "дуже милим" і водночас попросив писати своє прізвище правильно "Милованов, а не Мілованов". Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: "Готуйся до похорону": Милованов розповів про погрози його заступникам

      Відео, про яке написав Милованов, є фрагментом програми Дубінського "Гроші" на телеканалі "1+1".

      Дубинський випустив відео про міністра-дебіла (посилання внизу). Всі кричать "тебе мочать". На мою думку, дуже миле відео,
      – написав міністр.

      Користуючись моментом, Милованов розповів про свої наукові досягнення: три вищих освіти, докторський ступінь з престижного університету, наукові статті, публікації про себе у виданнях та професійні досягнення.

      Водночас міністр доповнив своє нещодавнє висловлювання про книги, зазначивши, що їх "можна читати для саморозвитку в цілому".

      "Я вважаю, що потрібно читати наукові статті, в мові оригіналу, а не науково-популярні книжки. Для професійного розвитку", – додав він.

      Милованов також наголосив на важливості змін у податковій системі, інвестицій від бізнесу, їхнього залучення в ринок землі. Він зазначив, що роль держави в економіці має зменшуватись. За його словами, державні підприємства, які "не є стратегічними та не виконують важливі сервісні функції", треба приватизувати.

      Що робити з корупцією? Амністія та посадки тих, хто не хоче грати за новими рівними правилами гри. Олігархи? Період первинного накопичення капіталу закінчився. Тепер олігархи мають стати цивілізованими інвесторами в економіку України,
      – додав Милованов.

      Що за відео Дубінського?

      Він обговорював ситуацію із критикою скандального виступу "Кварталу" та хору імені Верьовки з боку Милованова, у якому висміяли підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Тоді міністр зазначив, що такі "жарти" негативно вплинуть на інвестиційний клімат.

      У відповідь на це український олігарх Ігор Коломойський назвав Тимофія Милованова "дебілом". Той, зі свого боку, пожартував: "Я знаю, що дебіл". Це і обговорював Дубінський.

      Милованов ще нічого путнього не зробив, але вже увійшов в історію. Точніше, він в неї вляпався,
      – сказав він.

      За словами Дубінського, "Коломойський припустив, що пан Милованов може бути дебілом". Однак вже згодом Дубінський додав, що "він дебіл несправжній, бо треба мати довідку від психіатра". Потім додав, що "у нього таки є сумніви".

      Читайте також: Богдан з Бакановим не билися, – спростування від Офісу Президента

      Скандальний виступ "95 Кварталу" – що треба знати?"Квартал 95" пожартував над нещодавньою пожежею у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Актор Євген Кошовий разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Жарт "кварталу" розкритикувало суспільство і представники влади. Коломойському, до слова, виступ сподобався.

      Прокоментували обурення українців і "кварталівці". Там заявили, що "95 квартал" – гостра політична сатира. За їхніми словами, так було, є і буде, "Навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

       

      blog_ava
      Баканов і Богдан побилися в Офісі Президента, – ЗМІ
      сьогодні
      6836
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Тимофій Милованов Олександр Дубінський Міністерство економічного розвитку і торгівлі Горіла хата: скандал з 95 кварталом Ігор Коломойський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      сьогодні , 12:01 Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 3488
      Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта
      сьогодні , 07:00 Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта
      Ірина Поліщук 1060
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 листопада , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 1000
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 листопада , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1705
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      2 листопада , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 1048
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук