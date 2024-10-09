Шутка от 10-летнего школьника: в полиции рассказали, что за "мину" бросили в вагон метро в Киеве

Днем в Киеве не работала станция метро "Днепр". Ее закрыли на вход и выход из-за сообщения о мине в вагоне метро. Полиция установила все обстоятельства инцидента.

Около 16:00 9 октября в сети появилось видео, на котором пассажиры массово выходят из вагона метро, из-за того, что неизвестный бросил туда предмет, похожий на мину.

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Несмешная шутка от малолетнего нарушителя

На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники Главка полиции и следственно-оперативная группа управления полиции в метрополитене. Специалисты обследовали предмет и установили, что это фильтрующе-поглощающая коробка к противогазу, которая не несет опасности.

Также, правоохранители установили "шутник", который забросил предмет в вагон метро. Им оказался 10-летний школьник, который таким образом школьник хотел пошутить над пассажирами и не задумывался о последствиях своих действий.

Полицейские составили административный протокол в отношении матери парня о невыполнении родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей. Со школьником тем временем провели профилактическую беседу по недопущению подобных поступков в будущем.