В Minecraft происходят страшные вещи: как в России ходили на виртуальный митинг Жириновского
Россияне устроили очередной "шабаш". Теперь виртуальный. В Minecraft создали 200-метровый памятник покойному Владимиру Жириновскому и устроили митинг. Это не первые удивительные вещи, которые происходили в стране-агрессоре.
О них в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он вспомнил, как подростки взорвали здание ФСБ и как в Беларуси искали угнанный виртуальный танк.
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Искали виртуальные танки
В России в Minecraft происходят очень страшные дела, иронически отметил Шейтельман. Так, несколько лет назад подростки "взорвали" виртуальное здание ФСБ, а в реальной жизни их арестовали правоохранители и даже дали не условные сроки.
"Мне это напоминает историю об угнанном танке, когда начинались эти игры "танки-онлайн" в 2010-х годах и в Беларуси еще не разобрались с ними. Тогда один игрок подал жалобу, что его танк угнали, а белорусская милиция возбудила уголовное дело и разыскивала виновника. Ну потому что угон транспортного средства, у них есть статья, все было официально", – рассказал политтехнолог.
Михаил Шейтельман о странных вещах в России: смотреть видео
Хорошо продуманная акция
А что касается "шабаша" возле виртуального памятника Жириновскому, то это хорошо продуманная акция, отметил спикер. Особенно на фоне сообщений об ИИ на базе интеллекта Жирововского, который планируют разработать в России.
То есть это нейросеть, которой "скормят" все выступления Жириновского, она будет говорить, как Жириновский и примет участие в выборах,
– отметил он.
Отметим, Minecraft – видеоигра, показывающая трехмерный сгенерированный мир из кубических блоков, которые можно использовать по своему усмотрению. Игра не ставит каких-либо конкретных целей, а предлагает возможность исследовать мир. Игроки могут построить любые объекты с помощью блоков, которые нужно сначала собрать.
Жириновский в Minecraft: что известно
- 1 мая российские так называемые СМИ сообщили об "акции" для поклонников покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Minecraft. Там был создан 200-метровый памятник российскому деятелю. Кое-кто из пользователей расстроился, что тот совсем не похож на оригинал и обвинил в несовершенстве современные цифровые технологии.
- Пропагандисты также добавили, что "мероприятие" посетило 12 тысяч пользователей со всего мира, но сервер не выдержал из-за так называемого наплыва ботов. Правда, сами россияне не очень хорошо оценили это действие.
- Ранее сообщалось, в России хотят создать так называемую нейросеть "Жириновский". Пропагандисты заявили, что для этого оцифруют более 18 тысяч часов интервью и выступлений политика за 30 лет. Все для "просветительской цели" для молодежи.
- Напомним Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года в возрасте 75 лет – именно тогда было официальное сообщение представителей Госдумы. Он долго болел коронавирусом и был в коме. Сначала о смерти лидера ЛДПР сообщалось еще 25 марта, но потом это опровергли.