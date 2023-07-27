Очень опасно, но выбора нет: ВСУ используют изобретательные способы разминирования

На Бердянско-Мариупольском направлении 128 отдельная бригада терробороны города Днепр в тяжелых условиях освобождает украинскую землю от захватчиков. Одно из главных препятствий на их пути – заминированные россиянами поля и леса.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер 128 отдельной бригады терробороны города Днепр Александр Курбатов. Он отметил, что на этом участке фронта враг подготовил мощнейшие минные поля.

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Бойцам 128 отдельной бригады терробороны города Днепр, чтобы продвинуться вперед, приходится извлекать множество мин, чтобы разминировать хотя бы "коридоры" – даже не говорится о тотальном разминировании. Враг минирует как поля, так и лесополосы.

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Все это усложняется тем, что оккупанты постоянно обстреливают эту территорию. Это очень опасно, но выбора нет. Иначе мы не продвинемся вперед", – подчеркнул Курбатов.

Защищают саперов

Использовать специальную технику для разминирования бойцы не могут, потому что продвигаются по степи. И любая техника станет здесь объектом охоты врага.

Поэтому им приходится использовать даже необычные, на первый взгляд, приспособления, позволяющие защититься от поражения мин.

Платформа, защищающая саперов / Скриншот 24 Канал

Саперы надевают на платформы на четырех "ногах", которые имеют сверху крепление. С помощью них платформы прикрепляются к берцам,

– объяснил спикер.

Эти платформы позволяют защитить конечности от противопехотных мин. У них умеренный заряд, но достаточный, чтобы нанести серьезное ранение и оставить человека инвалидом.

Такая "обувь" снизу не плоская, и благодаря такой конструкции, если под ней взорвется мина-"лепесток", взрывная волна разрядится. В первую очередь оторвутся ножки у этой платформы, а нога у сапера останется целой,

– заметил Курбатов.

Такие "лепестки" оккупанты разбрасывают на большой территории, выстреливая ими из РСЗО. Они могут лежать в траве или где-нибудь еще. И хотя эти мины небольшие по размеру, они могут нанести серьезную травму. А задача врага – не убить ими, а покалечить людей.

Украинские бойцы используют новое средство защиты от мин отечественного производителя: смотрите видео

Производят в обычной мастерской

Саперы уже проводили испытания этих устройств и закупили первые 20 пар. Теперь собирают деньги на следующие партии. Ведь в обезвреживании мин участвуют не только саперы, но и обычные бойцы и им также нужна защита.

Одна пара такой "обуви" стоит примерно 15 тысяч гривен, потому что для ее изготовления используются достаточно дорогие материалы. А вот производят ее в Харькове – в обычной мастерской.

"Украинцы придумывают средства, которые помогают им и выживать, и побеждать в войне. Наш соперник больше по количественному составу и значительно мощнее – по техническому. И украинцы творчески подходят к выполнению задач, создавая новые средства, которые помогают воинам на фронте", – подчеркнул Александр Курбатов.

Больше о минировании россиянами украинской земли

Военнослужащий ВСУ Игорь Шолтис отметил, что враг заминировал "огромное количество территорий". Поэтому украинские силы терпят потери либо во время штурмовых операций, либо из-за преследования, когда противник отступает.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Запорожье – наиболее заминированный регион Украины. При этом уровень его заминирования в десятки раз выше, чем, например, в Черниговской или Сумской областях.

Кроме того, прессофицер 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского Иван Капсамуна был ранен 14 июля. Он сопровождал группу украинских военных журналистов на передний край деоккупированных территорий. Эта местность плотно заминирована. Транспортное средство, в котором передвигался прессофицер, наехал на противотанковую мину. Капсамуна получил переломы обеих ног.